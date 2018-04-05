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Новости /  Новости Тольятти  

Из Тольятти на месяц могут уехать 60 автобусов

5 апреля 2018 13:25
108
Из Тольятти на месяц могут уехать 60 автобусов Их сдадут в аренду в Самару.
Их сдадут в аренду в Самару.

На время проведения Чемпионата мира по футболу администрация города планирует сдать в аренду Самаре 60 автобусов «Волгабас», работающих на газомоторном топливе - для перевозок болельщиков по областной столице. В связи с этим депутаты Тольяттинской городской думы попытались выяснить, как в это время будут осуществляться перевозки в Автограде.

«Вопрос о замещении отсутствующих в Тольятти автобусов пока не решен. Мы предлагаем комиссии ФИФА, которая занимается, в том числе, транспортом, чтобы автобусы привлекались только в дни матчей, - рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов. - Это наша неизменная позиция, и мы надеемся на то, что так и будет. Но есть и перспектива о том, что автобусы могут забрать на целый месяц. На этот случай у нас тоже есть план, особенно, по городским маршрутам. Будем задействовать автобусы, работающие на вазовских перевозках».

Павел Владимирович добавил, что в связи с арендой тольяттинских автобусов Самарой АТП-3 уже провело первый аукцион по оснащению подвижного состава системой видеонаблюдения, что необходимо для обеспечения безопасности. Следующий аукцион запланирован по поводу сертификации и аттестации водителей для данного вида перевозок.
Водители будут тольяттинские, при этом на каждый автобус запланировано по два водителя. Речь идет не только о знании маршрутов по Самаре. Там заполняются анкеты, которые проверяют сотрудники МВД и ФСБ, и проводятся соответствующие квалификационные и аттестационные экзамены. По результатам этих экзаменов выставляется оценка и принимается решение о допуске каждого водителя к перевозкам, пишет TLTgorod.
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