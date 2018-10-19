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Новости /  Новости Тольятти  

ФНС подала новый иск к «Тольяттиазоту»

19 октября 2018 14:01
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Взыскивается опять неуплаченный налог на сумму свыше 528,3 млн рублей. недоплаченных налогов за 2012-2013 гг. на общую сумму около 900 млн рублей.
В прессе появилась информация о том, что Арбитражный суд Самарской области вынес три решения о взыскании с ПАО «Тольяттиазот» недоплаченных налогов за 2012-2013 гг. на общую сумму около 900 млн руб, передает samara.ru. Первое решение от 30 августа касается взыскания с предприятия недоплаченных налогов с доходов от продажи аммиака в 2012 г. в размере 42,7 млн руб. вместе со штрафами и пенями. Второе – от 11 сентября – касается взыскания почти 23 млн руб. (с учетом пени) налогов с доходов от реализации карбамида за тот же период. Третье решение Арбитражного суда Самарской области, согласно которому ПАО «Тольяттиазот» обязано доплатить 816 млн руб. налогов за 2012-2013 гг. вынесено 9 октября. И вот теперь ФНС подала новый иск к «Тольяттиазоту», уже за 2013 год – взыскивается опять неуплаченный налог на сумму свыше 528,3 млн рублей, из которых непосредственно налоговая задолженность составляет 380,5 млн руб., пени – 147,8 млн руб. Скорее всего, схема вывода средств с предприятия была такой же, как и в предыдущие год,- предполагает тольяттинский портал "TLTgorod".

Прежде у предприятия уже были проблемы с налоговыми органами. За 2009 г. ФНС уже доначислила ТОАЗу 461 млн руб. вместе со штрафами и пенями, за 2010 г. – 525 млн руб., за 2011 г. – 617 млн руб., то есть свыше 1,6 млрд руб. за три года. Законность и обоснованность претензий контролирующего органа в каждом из трех эпизодов подтвердили все судебные инстанции вплоть до Верховного суда РФ. Суд установил, что ТОАЗ и швейцарский офшор Nitrochem Distribution AG, с которым завод связан эксклюзивным соглашением на поставку продукции вплоть до 2021 г., являются взаимозависимыми лицами. Дело в том, что швейцарский бизнесмен Андреас Циви, который через свою компанию Ameropa AG контролирует 100% акций Nitrochem, также является крупным акционером ТОАЗа. Теперь этот факт является преюдициальным (то есть, повторно доказывать его не нужно) как для налоговых дел в Самарском арбитраже, так и для уголовного дела о хищении продукции ТОАЗа на 86 млрд руб., которое сейчас рассматривается в Комсомольском районном суде Тольятти.

Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом в конце 2012 г. по факту хищения 86 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» в 2008–2011 гг. как раз путем продажи основной продукции завода – аммиака и карбамида – по заниженным ценам швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG, которая затем продавала продукцию на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница, которая выводилась из-под налогообложения в России, по версии обвинения, никогда не возвращалась на предприятие и распределялась между скрывающимися в Европе и США обвиняемыми – совладельцами ТОАЗа Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Беатом Рупрехтом-Ведемайером. В результате ущерб был нанесен самому предприятию, его миноритарным акционерам, а также бюджетам всех уровней, недополучивших миллиарды рублей налоговых платежей.

Сколько еще миллионов или миллиардов рублей, незаконно выведенных с предприятия, удастся выявить по результатам налоговых проверок за 2014-й и последующие годы – даже страшно подумать. Вероятно, неуплата столь крупных сумм налогов повлечет за собой уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) в отношении руководства ТОАЗа.

По информации портала "TLTgorod" 
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