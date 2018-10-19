ФНС подала новый иск к «Тольяттиазоту»
19 октября 2018 14:01
73
Прежде у предприятия уже были проблемы с налоговыми органами. За 2009 г. ФНС уже доначислила ТОАЗу 461 млн руб. вместе со штрафами и пенями, за 2010 г. – 525 млн руб., за 2011 г. – 617 млн руб., то есть свыше 1,6 млрд руб. за три года. Законность и обоснованность претензий контролирующего органа в каждом из трех эпизодов подтвердили все судебные инстанции вплоть до Верховного суда РФ. Суд установил, что ТОАЗ и швейцарский офшор Nitrochem Distribution AG, с которым завод связан эксклюзивным соглашением на поставку продукции вплоть до 2021 г., являются взаимозависимыми лицами. Дело в том, что швейцарский бизнесмен Андреас Циви, который через свою компанию Ameropa AG контролирует 100% акций Nitrochem, также является крупным акционером ТОАЗа. Теперь этот факт является преюдициальным (то есть, повторно доказывать его не нужно) как для налоговых дел в Самарском арбитраже, так и для уголовного дела о хищении продукции ТОАЗа на 86 млрд руб., которое сейчас рассматривается в Комсомольском районном суде Тольятти.
Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом в конце 2012 г. по факту хищения 86 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» в 2008–2011 гг. как раз путем продажи основной продукции завода – аммиака и карбамида – по заниженным ценам швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG, которая затем продавала продукцию на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница, которая выводилась из-под налогообложения в России, по версии обвинения, никогда не возвращалась на предприятие и распределялась между скрывающимися в Европе и США обвиняемыми – совладельцами ТОАЗа Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Беатом Рупрехтом-Ведемайером. В результате ущерб был нанесен самому предприятию, его миноритарным акционерам, а также бюджетам всех уровней, недополучивших миллиарды рублей налоговых платежей.
Сколько еще миллионов или миллиардов рублей, незаконно выведенных с предприятия, удастся выявить по результатам налоговых проверок за 2014-й и последующие годы – даже страшно подумать. Вероятно, неуплата столь крупных сумм налогов повлечет за собой уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) в отношении руководства ТОАЗа.
По информации портала "TLTgorod"
Добавить комментарий
Комментарии
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
466
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
213
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1206
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1747
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1795
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2075
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1460
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1425
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1935
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2231
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2362
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4280
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4441
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4508
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
5257
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3887
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4588
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3979
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4490
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
4116
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4362
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4216
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
3958
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3368
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3965
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
12131
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4535
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3478
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
3087
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3591
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
362
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
422
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
395
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
813
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
668
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
1062
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
702
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1117
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1159
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2256
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1673
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1852
Мероприятия