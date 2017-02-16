Депутаты тольяттинской думы выступили в защиту строителей

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На заседании Думы 15 февраля были внесены изменения в части коэффициентов и процентов, применяемых при определении размера арендной платы за земельные участки. Этому решению предшествовало детальное и всестороннее изучение вопроса с привлечением Торгово-промышленной палаты г.о. Тольятти, Гильдии строителей. Позиция депутатов сводится к тому, что нельзя допустить резкого повышения коэффициентов и процентов. По мнению парламентариев, это очевидно усугубит положение представителей бизнес-сообщества и создаст отнюдь не лучшие предпосылки для развития строительной отрасли, сообщает пресс-центр Думы г.о. Тольятти.Работа над пакетом поправок длилась порядка двух месяцев. Ряд изменений, предложенных мэрией, в корне не отвечал позиции представителей Думы, участвующих в этой работе. Так, к примеру, нерациональным сочли предложения мэрии в части резкого повышения процентов в отношении земельных участков под цели строительства. Если привести цифры, то мэрия предлагала показатели, ведущие к повышению в 8 раз. Эта тема вызвала большой резонанс среди представителей этой отрасли. Мэрия сейчас много говорит о реализации проекта ТОР, создании привлекательных условий для инвесторов, а сама делает шаги к ухудшению положения в строительной отрасли. Немалые средства выделяются на поддержку бизнеса по линии департамента экономического развития Дмитрия Богданова. Принципиально отличается позиция мэрия в ситуации со строителями, которым она предлагает резко увеличить плату за аренду.«Предлагаю не решать проблемы бизнеса за счет поступлений в бюджет», - заявила заместитель мэра по строительству Евгения Бычкова.Не учитывать интересы предпринимательства и текущую экономическую ситуацию, в которой пытаются удержаться на плаву субъекты бизнеса, просто непозволительно. Аргументом здесь не может быть даже то, что повышение платы принесет в бюджет, по оценкам мэрии, около 300 млн рублей.«Не слышать строителей нельзя», - такой была позиция депутатского корпуса. В Думе приняли сторону строителей. К слову, переплату по аренде некоторые из них оценивают в десятках миллионов рублей. Дополнительная финансовая нагрузка – это только вершина айсберга. Резкое повышение, по оценкам специалистов, может повлечь расторжение договоров аренды, заморозку стройки, что затянет освоение территорий на неопределенный срок, следовательно, падение объемов ввода жилья. Меж тем, сроки и объемы сдачи жилья – один из социально-экономических показателей, по которым оценивается эффективность глав городов и губернаторов. А предложения чиновников содержат в себе риск сокращения объема ввода жилья, банкротства кампаний, потери рабочих мест.Кроме того, свои издержки строители заложат в стоимость квадратного метра, что отрицательно скажется на покупательской способности. Опасения вполне реальные. Подробно они обсуждались на совещаниях с Торгово-промышленной палатой г.о. Тольятти, Гильдией строителей.К теме строительства обращено внимание региональных властей. 10 февраля на совещании у губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина обсуждались проблемы строительной отрасли. Рефреном звучало необходимость направления дополнительных ресурсов для поддержания этой сферы.В том числе на этом мероприятии представители тольяттинского строительного бизнеса озвучили еще один непростой вопрос актуальный для нашего города, связанный с высокой стоимостью подключения к инженерным сетям. На этом фоне принятие любых решений, ухудшающих положение строителей, недопустимо. Этим тезисом руководствовались депутаты. В этой связи изначально представленный пакет, подготовленный мэрией, претерпел ряд правок, направленных на смягчение положения строителей. «Мы пошли навстречу представителям отрасли, взяв для целей жилищного строительства за основу минимальный порог», – пояснил Борислав Гринблат.