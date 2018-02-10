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Новости /  Новости Тольятти  

Безработица в Тольятти составила 1,18 %

10 февраля 2018 11:53
216
Безработица в Тольятти составила 1,18 %. 18 предприятий города работают в режиме неполного рабочего времени.
18 предприятий города работают в режиме неполного рабочего времени.

По состоянию на пятницу, 9 фнвраля численность безработных граждан в городе составила 4838 человек, из которых 52,8 % приходится на женщин, 12,2 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 14,6 % - граждан предпенсионного возраста. 20,0 % - уволенные по сокращению штата. 5,4 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.
Уровень регистрируемой безработицы составил 1,18 %.

18 предприятий Автограда работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое).
456 человек заняты неполную рабочую неделю, 986 - находятся в простое по вине работодателя. Предприятия и организации заявили о потребности в 5206 работниках, из которой 47,7 % - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 1 чел. на 1 свободное рабочее место, сообщает городской ЦЗН.

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