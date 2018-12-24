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Новости /  Новости Тольятти  

Зарплата главы Тольятти выросла за три года втрое

24 декабря 2018 12:46
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Зарплата главы Тольятти выросла за три года втрое
Согласно данным Самарастата, средняя зарплата в Самарской области составляет немногим более 30 тысяч рублей.

В 2019 году на руководителя администрации моногорода, чей муниципальный долг приближается к критической отметке, будет израсходовано 4,2 млн рублей.

Решение о повышении расходов бюджета на содержание Сергея Анташева приняли депутаты Городской думы Тольятти 11 декабря 2018 года. В 2019 году на главу города будет израсходовано 4 млн 183 тыс. рублей, или примерно 348,5 тыс. рублей в месяц, пишет СитиТраффик.

Интересно, что в то же день секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак жестко раскритиковал законодателей из Екатеринбурга, которые повысили зарплату главе города до 340 тыс. рублей в месяц, назвав это "выходящим за рамки морального понимания", поскольку средняя зарплата в регионе составляет 50 тысяч рулей.

Согласно данным Самарастата, средняя зарплата в Самарской области составляет немногим более 30 тысяч рублей, однако ни главу Тольятти, ни депутатов, которые проголосовали за улучшение его уровня жизни, в отличие от Турчака, это не смущает.

Спикер ТГД Николай Остудин, утверждавший вместе со своими коллегами городской бюджет, пояснил "СитиТрафику", что речь идет о повышении в рамках индексации зарплат бюджетников. Однако вряд ли в Тольятти найдется хотя бы один бюджетник, чьи доходы за 3 года "проиндексировались" в 3 раза, как это произошло с доходами главы города.

Так, в 2016 году расходы бюджета на содержание мэра Тольятти составляли 1 млн 355 тысяч рублей в год, или 113 тыс. рублей в месяц.

В 2017 году они выросли до 3 млн 769 тыс. рублей (314 тыс. рублей в месяц), в 2018 году — до 3 млн 867 тыс. рублей (322 тыс. рублей в месяц.

А в 2019 успешно преодолеют планку в 4 млн рублей, составив 4 млн 183 тыс. рублей (348,5 тыс. рублей в месяц).

Последняя прибавка (индексация) составила 26 тысяч рублей в месяц. В Тольятти далеко не у каждого жителя сама зарплата дотягивает до этой цифры.

Напомним, речь идет о городе, чей муниципальный долг вот-вот сравняется с доходами, а показатели бюджетной обеспеченности населения — предпоследние в области. О других отличиях Тольятти от Екатеринбурга, размер зарплаты главы которого в 340 тыс рублей так возмутил единоросса Турчака, говорить, думаем, будет лишним.

Спикер ТГД Николай Остудин:

- Зарплату мэру никто не повышал. Это два раза прошла индексация согласно всем положениям. Индексация всем бюджетникам была проведена дважды по 4 и 4%. С 1 апреля и с 1 января. Мы же проголосовали на согласительной комиссии. Это указ президента, который распространился и на главу города. А может, и на меня, я еще не уточнял.
Каким-то отдельным постановлением это не проходило. Может, нужно было на это обратить внимание, но тогда нужно было понять, что юридически глава города должен был написать. Например, возражаю простив индексации. Может, глава города и не знает, что ему зарплату повысили.
По 2016 году ничего не могу сказать, это отдельная история. Я в ней не участвовал. Индексация произошла автоматически. Действительно, цифра абсолютная получилась в итоге довольно приличная.

pixabay.com


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