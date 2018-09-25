Жители Тольятти выбрали называние для нового физкультурно-оздоровительного комплекса
25 сентября 2018 09:26
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На портале онлайн-референдумов «ВМЕСТЕ» завершилось голосование, посвященное выбору названия для нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Тольятти. Напомним, что современный многофункциональный спортобъект откроется на Певческом поле в Комсомольском районе Тольятти. Согласно проекту, помимо универсального спортивного зала в комплексе будут оборудованы бассейн и каток. Решение о строительстве данного объекта было принято в Правительстве Самарской области в 2017 году. Сегодня работы на стройплощадке ведутся активными темпами.
Администрация Тольятти предложила жителям региона принять участие в выборе названия для будущего комплекса. Среди вариантов были «Волжанин», «Олимпиец», «Жигули», «Маяк», «Звезда» и «Победа».
Голосование на портале и в мобильном приложении «ВМЕСТЕ» длилось почти месяц. В нем приняли участие 1173 человека, основная часть которых, по статистике, - жители Тольятти. В тройку лидеров вырвались три варианта названия. Наименования «Волжанин» и «Олимпиец» набрали почти одинаковое количество голосов пользователей – 20% и 21%, соответственно. Первое место по числу набранных голосов получил вариант «Жигули». За то, чтобы именно так назвать физкультурно-спортивный комплекс на Певческом поле, проголосовало 33% пользователей. Три остальных варианта получили существенно меньшую поддержку участников голосования. «Маяк» выбрали 12% опрошенных, а «Звезда» и «Победа» получили по 8% и 7% голосов соответственно.
"Строительство спорткомплекса на Певческом поле в Тольятти крайне важно, в первую очередь для жителей Комсомольского района города. Этот масштабный современный объект будет включать все необходимое для развития как массового, так и профессионального спорта. Подобных комплексов в районе еще нет, а потому не сомневаюсь, что он будет очень востребован среди жителей. В своей работе мы руководствуемся интересами горожан, стараемся учитывать их мнение при реализации различных общегородских проектов. Именно поэтому на онлайн-референдуме «ВМЕСТЕ» было запущено голосование по выбору названия для строящегося спорткомплекса. Результаты данного опроса будут обязательно учтены при принятии окончательного решения по выбору наименования нового объекта", - отметила заместитель главы Тольятти-руководитель аппарата администрации Татьяна Блинова.
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