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Новости /  Новости Тольятти  

В тольяттинском ОМОН состоялась экскурсия для юнармейцев

24 ноября 2018 10:25
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В тольяттинском ОМОН состоялась экскурсия для юнармейцев
Росгвардейцы продемонстрировали юным гостям образцы вооружения и специальной техники.

На этой неделе, 25 ноября, ОМОН (г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области отметит свой 26-й День рождения.
Накануне праздника спецподразделение открыло свои двери для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство», на базе которого учреждён отряд Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Росгвардейцы продемонстрировали юным гостям образцы вооружения и специальной техники, приемы рукопашного боя и способы задержания правонарушителя. Дети также смогли понаблюдать за практикумом по тактике, в ходе которого отрабатывался штурм здания, побывать на занятиях по прикладному плаванию, оценить условия, в которых свою непростую службу несут сотрудники спецподразделения, а также посетить музей Боевой славы отряда и осмотреть выставку спортивных наград
В актовом зале детям продемонстрировали экипировку бойца ОМОН и объяснили, как важно заботиться о своей безопасности, а в классе службы инженерно-технического отделения рассказали о спецсредствах стоящих на вооружении подразделения, и порядке действий при обнаружении подозрительных предметов.

Отметим, что сотрудники тольяттинского ОМОН совместно с ветеранами-пограничниками регулярно организуют для юнармейцев из «Единства» мероприятия военно-патриотической направленности.

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