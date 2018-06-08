В связи с переходом на летнюю форму одежды в Тольятти прошел общегородской строевой смотр служб и подразделений полиции

В Тольятти прошел традиционный общегородской строевой смотр служб и подразделений полиции, в котором приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы полиции, Росгвардии, представители оперативных служб и участковые уполномоченные полиции.Начальник Управления МВД Росси по г. Тольятти Хейрулла Ахмедханов отметил: «Сегодня сотрудники полиции обязаны демонстрировать профессиональный подход к службе во всех сферах. Необходимо быть абсолютно компетентными в деятельности, отлично знать и применять действующее законодательство, быть физически и морально подготовленными и, конечно, являться образцом и во внешнем виде».Традиционно, во время проведения мероприятия, отличившиеся сотрудники полиции были награждены очередными специальными званиями и благодарностями. Дружинникам, проявившим себя при охране общественного порядка, вручены благодарственные письма.Завершился строевой смотр прохождением торжественным маршем, сообщает облМВД.