В ночь на 22 июня в Тольятти состоится митинг скорби в память о начале Великой Отечественной войны
19 июня 2018 10:49
78
В память о 77-летии со дня начала Великой Отечественной войны в Тольятти состоится митинг скорби организованный городскими властями совместно с профкомом студентов и аспирантов ТГУ.
Акция начнется в 1:30 ночи 22 июня 2018 года с просмотра фильма "А зори здесь тихие" и закончится возложением венков к обелиску Славы и Вечному огню, а также зажжением свечей памяти на площади Свободы, пишет СитиТраффик.
Напомним, день начала Великой Отечественной войны отмечается в РФ как День памяти и скорби.
Добавить комментарий
Комментарии
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
980
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1509
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1638
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1876
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1290
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1266
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1757
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2074
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2143
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4072
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4288
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4332
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
3776
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3700
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4426
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3826
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4260
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3931
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4179
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4047
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
3812
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3220
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3754
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11859
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4364
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3324
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2933
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3432
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
4012
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
3449
Видео
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
28
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
15
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
13
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
550
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1106
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
454
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
15
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
430
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
709
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
883
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
607
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1975
Мероприятия