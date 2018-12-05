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Новости /  Новости Тольятти  

В квартире на Свердлова в Тольятти нашли тело мужчины

5 декабря 2018 13:46
137
В квартире на Свердлова в Тольятти нашли тело мужчины
По предварительной информации, смерть наступила в результате несчастного случая.

Инцидент произошел вчера вечером, 4 декабря, в Автозаводском районе Тольятти.
Как сообщает паблик «Патруль Тольятти. Официальная группа», в одной из квартир дома № 11 по улице Свердлова был обнаружен труп мужчины. О возрасте погибшего ничего не говорится. По предварительной информации, смерть наступила в результате несчастного случая.
На месте работали сотрудники полиции, пишет TLTgorod.
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