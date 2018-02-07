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Новости /  Новости Тольятти  

В частном доме под Тольятти на пожаре погиб мужчина

7 февраля 2018 11:55
143
В частном доме под Тольятти на пожаре погиб мужчина
Устанавливают обстоятельства трагедии.

Во вторник, 6 февраля, в 5:55 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Вичканова в с. Верхнее Санчелеево Ставропольского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 40 кв.м. В его тушении участвовали 13 человек, использовалось четыре спецмашины.
В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что во время пожара погиб 55-летний мужчина.

Причины гибели человека устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб, пишет Волга Ньюс.

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