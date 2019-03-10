В Тольятти выявлены нарушения при проверке договоров долевого участия в строительстве МКД

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Прокуратурой Центрального района проведена проверка законности договоров, заключенных участниками долевого строительства жилых домов с организациями-застройщиками, осуществляющими строительство таких объектов на территории Центрального района г. Тольятти.В ходе проверки установлено, что ООО «Патриот К» осуществляет строительство жилого комплекса «Куба» (поз. 1, 2, 3, 4) с привлечением денежных средств граждан (дольщиков).Проверкой содержания договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома, заключенных в 2018 году, установлено, что в договоры не включены условия о праве требования дольщика на соразмерное уменьшение цены договора или на возмещение расходов дольщика на устранение недостатков, тем самым нарушены требования ст. 7 Закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 и ст. 29 Закона № 2300-1 от 07.02.1992.Кроме того, в пункт 7.3 каждого договора включается требование об обязательном соблюдении сторонами досудебного претензионного порядка.Однако действующее федеральное законодательство не предусматривают обязательное урегулирование споров в досудебном (претензионном) порядке. Застройщик при заключении договора не вправе выступать инициатором введения такого досудебного претензионного порядка.В связи с чем, прокуратурой района директору ООО «Патриот К» внесено представление об устранении указанных нарушений, которое в настоящее время находится на рассмотрении.