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В Тольятти выгоревший пассажирский автобус могут снова пустить на линию

5 июля 2018 13:35
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В Тольятти выгоревший пассажирский автобус могут снова пустить на линию
Стали известны подробности пожара в автобусе №73, который произошел 3 июля в Центральном районе.

Напомним, автобус загорелся во время своего маршрута по Автозаводскому шоссе на остановке напротив детской многопрофильной больницы. Подоспевшие пожарные потушили возгорание, но повреждения оказались очень серьезными. К счастью, что обошлось без пострадавших.

Как сообщили в ТПАТП-3, по предварительной информации, возгорание началось в моторном отсеке. Одна из возможных причин возгорания — замыкание проводки, но точнее сказать можно будет позже. Между тем, специалисты говорят, что хотя автобус и пострадал, восстановлению он подлежит, пишет ТЛТ.ру.
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