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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти учителя наказали за получение дорогого подарка от учеников

29 августа 2018 11:56
133
В Тольятти учителя наказали за получение дорогого подарка от учеников
Классного руководителя поблагодарили родители выпускников.

Сотрудники прокуратуры проверили деятельность гимназии, расположенной в Автозаводском районе Тольятти. Поводом для этого стало обращение родителей одного из выпускников.

— Во время проверки мы выяснили, что родители учащихся подарили педагогу 10 тысяч рублей для приобретения картины на свой вкус. Но в Гражданском кодексе и Кодексе этики образовательных учреждений указано, что учителям нельзя ничего дарить. А если родители всё же хотят поблагодарить педагога, то стоимость подарка не должна превышать трех тысяч рублей. К тому же классный руководитель не рассказал директору гимназии о полученных деньгах, — рассказали в прокуратуре.

Сотрудники ведомства внесли представление в адрес руководства образовательного учреждения. Учителя привлекли к дисциплинарной ответственности, пишет 63.ру.

Фото pixabay.com

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