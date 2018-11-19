В Тольятти состоится юбилейный XV городской слёт экологических объединений.

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26 ноября в 14.00 на базе МБУ «Школа № 70» (ул. 40 лет Победы, 74) состоится юбилейный XV городской слёт экологических объединений.Слёт проводится с целью обмена опытом учащихся по изучению экологии, воспитания экологического сознания. В Слёте могут принять участие молодежные экологические объединения, в составе не более 10 человек от образовательного учреждения. Каждое экологическое объединение воплощает идею Слёта в своем выступлении в процессе пропагандистской деятельности команд (агитбригад) для привлечения внимания к экологии питания.Фото pixabay.com