В Тольятти состоится открытие «Научных смен» для школьников 9-13 лет

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13 августа в 10.00 в Гуманитарном центре интеллектуального развития (г.Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 87) состоится открытие «Научных смен» для школьников 9-13 лет. Всего в Тольятти пройдут две смены, участниками которых станут 100 ребят. Каждая смена – это пять дней интерактивных занятий и экспериментов, погружающие детей в увлекательный мир науки.Цель проекта – привить подрастающему поколению интерес к знаниям и исследовательской деятельности, развить желание познавать мир и менять его к лучшему. Программа этого года «Строим город» включает знакомство с основами химии, проектного и инженерного дела, научными понятиями и процессами в интерактивной форме. В рамках смены ребята побывают на действующих очистных сооружениях предприятия по производству синтетического каучука «СИБУР Тольятти», где узнают о технологии и стадиях очистки воды от загрязнений.Проект реализуется при поддержке компании СИБУР в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».pixabay.com