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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти сегодня завершится фестиваль «Жигулевское море»

24 февраля 2018 12:03
243
В Тольятти сегодня завершится фестиваль «Жигулевское море»
Также проходит пройдет самый масштабный в истории Тольятти фестиваль для детей — «Жигулёвское море – детям!».

Сегодня, 24 февраля, в Тольятти завершится этап Кубка России по сноукайтингу Марафон «Жигулёвское море» и зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море-детям!».

Как пишет TLTgorod, с 21 февраля спортсмены-сноукайтеры из Тольятти, Самары, Москвы, Казани, Оренбурга, Петрозаводска, Сургута, Тюмени, Нарьян-Мара и еще более десятка городов определяют лучшего райдера страны на акватории Жигулёвского моря в дисциплинах «кайт-лыжи» и «кайт-сноуборд».
Сегодня в 11:00 был дан старт заключительной гонке фестиваля, а в 18:00 состоится награждение победителей и закрытие.
Ну, а на берегу тем временем с 10 до 16 часов проходит самый масштабный в истории Тольятти фестиваль для детей — «Жигулёвское море – детям!».
Как обещают организаторы, для маленьких гостей будут работать десятки развлекательных и познавательных площадок, пройдут музыкальные мастер-классы от тольяттинской филармонии, шоу-программа и экстремальная площадка от велошколы «Маленькие звезды», катание на собачьих упряжках от Malamut Club, гастрономический уголок, площадка для зимних забав (метлобол, ретро-лыжня, тюбинг-трасса и другие), тиры, фотозоны, минидиско. А также будет большой фестивальный концерт: песни, танцы, шоу-номера и много-много розыгрышей с ценными призами от партнеров фестиваля!

С 12.00 до 14.00 - время для школьников 7-13 лет. Для них - детективная квест- история от мастерской впечатлений «Белый кролик», мастер-класс по игре на музыкальных инструментах от Тольяттинской филармонии (12.00 и 13.00), детский забег от школы бега TLT RUN (13.30), море призов и подарков.
С 14.00 до 16.00 – время подростков 13+.

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