В Тольятти прошёл фестиваль "Веселая карусель"

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9 ноября в Филармонии Поволжского Православного института г.Тольятти прошел гала-концерт II Фестиваля детского творчества «Веселая карусель». Более трехсот воспитанников детских садов вышли на сцену Концертного зала Учебного центра ООО "СОЦКУЛЬТБЫТ АВТОВАЗ", чтобы порадовать благодарную публику своими талантами.Этот фестивальный проект уникален тем, что в нем участвуют ансамбли и хоры самой младшей возрастной группы – дошколята 4-6 лет. Собрать в единый хор малышей и сделать так, чтобы на большой сцене они дружно и без устали исполняли достаточно сложные музыкальные произведения – непростая творческая, педагогическая и организационная задача. Такие юные артисты редко выходят на большую концертную площадку и участвуют в длительном полуторачасовом мероприятии. В нашем регионе подобный фестиваль единственный. В этом году состав участников расширился. Кроме дошколят из Прогимназии и 11 творческих коллективов детских садов АНО ДО «Планета детства «Лада» в нем приняли участие воспитанники детских садов сельских поселений Ставропольского района Самарской области.Концерт удался на славу. Зрители наслаждались выступлением детских ансамблей и сольным исполнением, юные артисты эмоционально и вдохновенно читали стихи и замечательно танцевали. Звучали песни о Родине, детстве, природе и, конечно же, любви к маме. На большом экране демонстрировалось слайд-шоу детских рисунков, которые были живописной иллюстрацией к тому, что происходило на сцене. Каждый коллектив радовал красивыми яркими костюмами, а в танце маленьких кукол все юные артисты предстали в неповторимых сказочных образах. Малыши чувствовали себя в роли сценических "звёзд" вполне уверенно. Казалось, что родители, воспитатели и педагоги волновались гораздо больше, а детки получали от выступления истинное удовольствие.Ну и какой же детский праздник без игры? Чтобы дошколята не заскучали в ожидании своего выступления, ведущая мероприятия играла с ними в задорные музыкальные игры. Это было так весело и зажигательно, что чувствовалось - взрослые гости праздника с удовольствием бы присоединилась к минуткам детской радости.Кульминацией фестивального концерта стало выступление Большого сводного хора детских садов под руководством преподавателя Православной классической гимназии Натальи Хартовой. Более трехсот малышей задорно и слаженно исполнили песенную сюиту из любимых советских мультфильмов «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ». Последнюю «Песенку друзей» хору помогал петь весь зал, громко аплодируя юным певцам.