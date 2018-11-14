В Тольятти прокуратура проверяет химпредприятия
14 ноября 2018 18:16
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В связи с напряженной экологической обстановкой в Центральном районе г. Тольятти прокуратурой района с мая 2018 года проводятся проверки деятельности предприятий химической промышленности.
В первую очередь, проверке подлежали крупные предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, такие как ПАО «Куйбышев Азот», ООО «Сибур Тольятти», АО «Тольяттисинтез», АО «Волгоцеммаш», Тольяттинской ТЭЦ, а также ООО «АКОМ-инвест».
В проверках принимали участие представители регионального Росприрод- и Роспотребнадзора, администрации города.
В ходе проверок неоднократно выявлялись многочисленные нарушения природоохранного законодательства.
Наибольшее их количество выявлено на предприятиях ОАО «Волгоцеммаш», ООО «АКОМ-инвест».
В связи с чем, прокуратурой района вносились представления об их устранении, а также выносились постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по статьям 8.1, 8.2, 8.5, 8.21, 8.46 КоАП РФ.
По результатам их рассмотрения виновные лица привлекались к административной ответственности в виде штрафа до 100 тыс.рублей.
Прокуратурой района не оставлен без внимания вопиющий случай нарушения ООО «АКОМ-инвест» требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства, в том числе, в части превышения предельно допустимого уровня выбросов свинца в 55 раз.
Прокурором района в Центральный районный суд г. Тольятти направлено исковое заявление об устранении требований федерального законодательства, рассмотрение которого назначено на 21.11.2018.
Кроме того, подлежали проверке и более 50 химпредприятий, которые в настоящее время осуществляют деятельность на территории бывшего завода «Фосфор», признанного банкротом в 2007.
В результате проверки в деятельности более 15 предприятий выявлены нарушения, на которые прокуратура реагировала внесением представлений и возбуждением дел об административных правонарушениях.
Также в связи с отсутствием санитарных защитных зон руководителям ряда предприятий объявлены предостережения.
В настоящее время проверки деятельности химпредприятий не окончены, устранение ранее выявленных нарушений и пресечение случаев их допущения вновь находятся на постоянном контроле прокуратуры района, сообщает прокуратура Центрального района Тольятти.
Фото pixabay.com
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