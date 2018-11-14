В Тольятти прокуратура проверяет химпредприятия

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В связи с напряженной экологической обстановкой в Центральном районе г. Тольятти прокуратурой района с мая 2018 года проводятся проверки деятельности предприятий химической промышленности.В первую очередь, проверке подлежали крупные предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, такие как ПАО «Куйбышев Азот», ООО «Сибур Тольятти», АО «Тольяттисинтез», АО «Волгоцеммаш», Тольяттинской ТЭЦ, а также ООО «АКОМ-инвест».В проверках принимали участие представители регионального Росприрод- и Роспотребнадзора, администрации города.В ходе проверок неоднократно выявлялись многочисленные нарушения природоохранного законодательства.Наибольшее их количество выявлено на предприятиях ОАО «Волгоцеммаш», ООО «АКОМ-инвест».В связи с чем, прокуратурой района вносились представления об их устранении, а также выносились постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по статьям 8.1, 8.2, 8.5, 8.21, 8.46 КоАП РФ.По результатам их рассмотрения виновные лица привлекались к административной ответственности в виде штрафа до 100 тыс.рублей.Прокуратурой района не оставлен без внимания вопиющий случай нарушения ООО «АКОМ-инвест» требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства, в том числе, в части превышения предельно допустимого уровня выбросов свинца в 55 раз.Прокурором района в Центральный районный суд г. Тольятти направлено исковое заявление об устранении требований федерального законодательства, рассмотрение которого назначено на 21.11.2018.Кроме того, подлежали проверке и более 50 химпредприятий, которые в настоящее время осуществляют деятельность на территории бывшего завода «Фосфор», признанного банкротом в 2007.В результате проверки в деятельности более 15 предприятий выявлены нарушения, на которые прокуратура реагировала внесением представлений и возбуждением дел об административных правонарушениях.Также в связи с отсутствием санитарных защитных зон руководителям ряда предприятий объявлены предостережения.В настоящее время проверки деятельности химпредприятий не окончены, устранение ранее выявленных нарушений и пресечение случаев их допущения вновь находятся на постоянном контроле прокуратуры района, сообщает прокуратура Центрального района Тольятти.

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