В Тольятти потекли крыши после капремонта
11 марта 2019 13:57
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В Тольятти, к сожалению, начались сезонные протечки кровель даже на домах, где недавно проводился капремонт. Как пишет TLTgorod, об этом сегодня, 11 марта, во время аппаратного совещания доложил глава Центрального района Артем Гончаров.
По словам Артема Валерьевича, таких случаев на минувшей неделе было два. Жители домов обращаются в УК, где им отвечают, что поскольку дом на гарантии, они не имеют право вмешиваться: «Пишите в Фонд капитального ремонта».
«Я напомню руководителям управляющих компаний о закрепленных за ними обязанностях в течение суток устранить протечку, и в течение пяти суток, если она связана с системой стока, - сообщил Гончаров. – Переписка с фондом капремонта в этой ситуации недопустима: спор двух хозяйствующих субъектов должен решаться в суде и не должен затрагивать жителей».
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