Я нашел ошибку
Главные новости: 
На старт вышли около 9000 человек.
В Самаре стартовал всероссийский день бега "Кросс Нации"
По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
В Самаре, в ходе семейного конфликта, пьяная дочь разбила голову своей матери-пенсионерке
Полёт обошёлся Лалиберте в $42 млн и продолжался 12 дней.
Суд требует у основателя Cirque du Soleil $20 млн налога за полёт на МКС
Сегодня на площади Куйбышева открылась традиционная сельхозярмарка
Сегодня на площади Куйбышева открылась традиционная сельхозярмарка
Школьница из Сызрани прочла задание со скоростью 331 слово в минуту
Школьница из Сызрани прочла задание со скоростью 331 слово в минуту
На Волжском проспекте в Самаре 28 человек тушили пожар в вентиляции
На Волжском проспекте в Самаре 28 человек тушили пожар в вентиляции
В этом году в Самарской области урожай зерновых ожидается на 1 млн тонн меньше
В этом году в Самарской области урожай зерновых ожидается на 1 млн тонн меньше
Тольяттинские полицейские раскрыли кражу велосипеда Вору грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Тольяттинские полицейские раскрыли кражу велосипеда
сегодня  Суббота, 15 сентября, 14:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/09:
USD 68.28
-0.36
EUR 79.95
0.18
Искать
Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти обсудили пути решения проблемы загрязнения городского воздуха

15 сентября 2018 10:23
116
В Тольятти обсудили пути решения проблемы загрязнения городского воздуха
Поводом послужили многочисленные жалобы населения.

В главном здании городской администрации Автограда в пятницу, 14 сентября, состоялось межведомственное совещание, посвященное неблагоприятной экологической обстановке в городе. Поводом послужили многочисленные жалобы населения на загрязнение воздуха, пишет Волга Ньюс.

Совещание прошло под председательством главы города Сергея Анташева. В конференц-зале за "круглым столом" собрались руководители структур горадминистрации Тольятти, представители природоохранной прокуратуры, городской прокуратуры, управлений роспотребнадзора, росприроднадзора и ростехнадзора, министерства лесного хозяйства региона, Средне-Поволжского управления ростехнадзора, тольяттинской гидрометобсерватории, МЧС, Института химии Тольяттинского госуниверситета и т. д. Приняли участие в обсуждении и руководители девяти крупных промышленных предприятий Тольятти, которые по статистике дают наибольший объем выбросов.

Как сообщил в своем вступительном слове градоначальник, экспертов созвали на совещание, в связи с обострившейся экологической обстановкой, вызвавшей многочисленные жалобы населения на повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха в связи с промышленными выбросами.

"Вопросы экологической безопасности в Тольятти еще никогда не стояли настолько остро, как сейчас. — заявил Сергей Анташев. — Всего за две недели с 27 августа по 12 сентября в горадминистрацию с жалобами на загрязнение воздуха поступило 161 устное обращение, 218 письменных, 500 звонков. В основном тревожные сигналы касались преимущественно Центрального и Автозаводского районов. Эти обращения подтверждают и сотни комментариев в соцсетях. Более 10 тыс. тольяттинцев подписало петицию с требованием привлечь к ответственности промпредприятия, загрязняющие воздух и обязать их прекратить выбросы в атмосферу. Для привлечения внимания инициативные группы жителей заявили о проведении нескольких митингов. Вопросы, которые задают тольяттинцы, на мой взгляд, обоснованы. Надо признать, что проблема существует и требует незамедлительного решения".

Глава города сообщил, что со своей стороны администрация Тольятти проводила работу в рамках полномочий органов местного самоуправления. По обращениям жителей были организованы дополнительные обследования. В адрес руководителей химпредприятий были направлены обращения с требованием усилить производственный экологический контроль и уменьшить выбросы в период неблагоприятных метеоусловий. Направлены обращения в управления росприроднадзора, роспотребнадзора, природоохранную прокуратуру о принятии мер.

Руководители и представители промпредприятий ПАО "АВТОВАЗ", ООО "СИБУРТольятти", ПАО "КуйбышевАзот", ПАО Корпорация "Тольяттиазот", ЗАО ГК "АКОМ" выступили с речами о том, как тщательно у них следят за экологической безопасностью и о мерах, принятых в августе–сентябре по сокращению промышленных выбросов в атмосферу в период неблагоприятных.

"Несмотря на это, ситуация остается тревожной — подчеркнул Анташев.- Тем не менее, люди жалуются на проблему с дыханием, аллергические реакции. Малышей в детсадах не выводят на прогулку. Жители обвиняют власти в бездействии и в том, что находятся в сговоре с предприятиями и надзорными органами. Дескать, надзорные органы ничего не контролируют, а выбросы осуществляются специально по выходным и в ранние утренние часы, когда инспекция не осуществляется". Глава Автограда подчеркнул, что всем участникам совещания нужно совместно определить пути нормализации ситуации в Тольятти, выработать план действий, рекомендации для стратегии поведения и принятия конкретных действенных мер.

Глава городского департамента Вадим Ерин сообщил, что в городе действует восемь муниципальных стационарных пунктов отбора проб воздуха, где проводится исследование на присутствие 23 ингредиентов и их концентрацию. В результате проведенных анализов были выявлении превышения, в основном, по аммиаку, 28 и 31 августа, а также 10 сентября.

"Однако, все ингредиенты горадминистрация своими исследованиями охватить не может в то время, как деятельность СИБУРа требует обследования на 81 ингредиент, КуйбышевАзота на 45, Тольяттиазота на 91, АВТОВАЗа на 46" — отметил чиновник.

Вадим Ерин рассказал, что горадминистрация проработала вопрос с лабораторией ТГУ с тем, чтобы там провели независимое обследование воздуха на те дополнительные ингредиенты, которые возможно выявить.

Руководитель Тольяттинской гидрометобсерватории Надежда Карпасова сообщила о том, что атмосферная ситуация в Тольятти в целом усугубляется с каждым годом. Этому поспособствовало также то, что в 2010 году сгорел огромный участок городского леса, а в окрестностях Автограда начала развиваться малоэтажная застройка. Антициклональный характер погоды в таких ландшафтных условиях, по словам Карпасовой, только ухудшает обстановку.

"В ночные и утренние часы ветер стихал до полного штиля. Ситуация усугублялась глубокими инверсиями, т. е. задерживающими инверсиями и отсутствием осадков. В прошлом году было восемь предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях, а в этом году их было уже 19. На предприятия было передано 110 предупреждений о высокой степени опасности делать выбросы.

Карпасова обратила внимание руководителей города на то, что в Тольятти отсутствует экологическая оперативная группа круглосуточного реагирования. Сергей Анташев и его коллеги согласились, что эту проблему действительно нужно решать, как и создание возможности проводить анализ воздуха не только в восьми стационарных пунктах, но и в других точках городского округа.

Присутствующие представители горадминистрации и надзорных федеральных органов обратились к руководителям предприятий с предложением помочь городу и самим организовать такие мобильные лаборатории срочного реагирования.

Однако, как заметили химики (и их комментарии подтвердила Надежда Карпасова), они бы и рады были бы оказать помощь, но заводские лаборатории должны иметь аккредитацию на то, чтобы получить право официально брать и анализировать пробы за пределами своего забора и санитарной зоны предприятия. То есть анализ провести они могут, но эти данные не будут иметь юридическую силу.

Присутствующие эксперты сообщили, что эту работу социально ответственное предприятие может проводить и без аккредитации, так сказать, на общественных началах, чтобы иметь представление о том, где и чего лишнего выбросили в воздух. Этой информацией желательно по-дружески делиться с горадминистрацией, чтобы та знала обстановку, а также с коллегами из других предприятий, чтобы взять под контроль сообща.

Фото pixabay.com


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 17 августа 2018
10:15 /  Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
376
  • 6 августа 2018
Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
20:09 / Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
 Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался  Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
171
  • 19 июля 2017
Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
10:35 / Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1147
  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1676
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1744
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2027
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1417
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1389
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1894
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2181
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2291
  • 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4209
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4397
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4455
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября.  Новости Тольятти
4723
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3832
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4548
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3937
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4444
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
4072
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4306
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4164
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита.  Новости Тольятти
3921
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3333
  • 7 сентября 2014
Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
 В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3924
Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
 С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
12073
Храм Православного института открылся в Тольятти
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
 Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4492
В России почтят память погибшего состава
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
 Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3441
  • 6 сентября 2014
Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
 В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
3049
В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
 Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3553


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
275
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
8181
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
362
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
505
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
623
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1000
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
522
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
623
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1577
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1134
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1216
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1174
Весь список

Мероприятия
В Самаре стартовал всероссийский день бега "Кросс Нации"
Названа дата закрытия велосезона-2018 в Самаре
Болельщики "Крыльев" сыграли с ветеранами клуба и забрали себе частичку газона "Металлург"
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда