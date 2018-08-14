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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти могут приостановить работу заводов, которые превышают нормы выбросов в воздух

14 августа 2018 11:08
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В Тольятти могут приостановить работу заводов, которые превышают нормы выбросов в воздух
Нарушения выявила прокуратура.

Прокуратура Тольятти нашла нарушения в деятельности ряда предприятий Центрального района города. По данным надзорного ведомства, эти заводы превышают нормы выбросов в атмосферный воздух, из-за чего в Центральном районе появились смог и неприятный запах.

В числе загрязнителей воздуха оказались три предприятия. В адрес их руководителей сотрудники прокуратуры внесли представления об устранении нарушений. Кроме того, в адрес организаций и их должностных лиц были вынесены постановления о возбуждении административных дел по статьям: «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха», «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами», «Сокрытие или искажение экологической информации» и «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов». Санкции этих статей предусматривают наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей для должностных лиц и до 250 тысяч рублей для организаций. Помимо этого, предприятия могут обязать приостановить свою работу на срок до 90 суток.

Как отмечают в надзорном ведомстве, акты прокурорского реагирования пока находятся на рассмотрении, пишет "КП".

Фото pixabay.com
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