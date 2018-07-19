В Тольятти из-за ремонта временно перекроют две дороги
19 июля 2018 09:20
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В связи с выполнением ремонта тепловых сетей до 31 августа будет временно прекращено движение транспортных средств по ул. Ленинградская (в районе жилого дома №79 по ул. Мира), а также по ул. Олимпийская (в районе жилого дома №10 по ул. Ново-Садовая). На время производства работ частично изменены схемы движения автобусных маршрутов №84 и №149. Автобусы проследуют по ул. Олимпийская с поворотом на ул. Ново-Садовая до площади Денисова в прямом и обратном направлении, сообщает мэрия Тольятти.
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