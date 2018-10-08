В Думе Тольятти не смогли выбрать председателя
8 октября 2018 13:55
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5 октября в Тольятти состоялось первое заседание нового состава городской Думы.
Напомним, в сентябре представители КПРФ обошли "единороссов" на думских выборах, поэтому теперь коммунистов в этом органе большинство: 17 представителей КПРФ, 13 - "Единой России", 3 - "Справедливой России" и 2 - ЛДПР.
На первом заседании новые парламентарии попытались выбрать спикера Думы, но не смогли. Претендентами стали Николай Остудин ("Единая Россия") и Юрий Сачков (КПРФ). За первого проголосовали 16 человек, за второго 17 (представители ЛДПР воздержались). При этом для принятия решения один из кандидатов должен был набрать две трети голосов участников заседания (24 голоса), но это никому не удалось.
Вопрос о выборе председателя Думы перенесен на следующее заседание, которое состоится 10 октября.
Отметим, правило про "две трети голосов" было принято совсем недавно - на заседании прошлого состава Думы 1 октября, которое состоялось уже после сентябрьских выборов. Коммунисты считают это заседание незаконным, пишет Самру.ру.
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