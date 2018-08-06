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Новости /  Новости Тольятти  

Уникальный катамаран на солнечных модулях прибудет в Тольятти

6 августа 2018 09:39
107
Уникальный катамаран на солнечных модулях прибудет в Тольятти
Организационный комитет экспедиции представит уникальную разработку российских инженеров.

Первый российский катамаран, работающий на электродвигателях и солнечных батареях, будет представлен на научно-техническом фестивале «Эковолна», который пройдет 7 августа 2018 года в яхт-клубе «Дружба» города Тольятти. Организационный комитет экспедиции представит уникальную разработку российских инженеров – катамаран, работающий на электродвигателях и солнечных модулях, а также расскажет об экспедиции, которая проходит в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты Маринет Национальной технологической инициативы.

Программа:

10.30 Регистрация участников фестиваля
11.00 Открытие научно-технического фестиваля «Эковолна»
11.10 - 12.30 Круглый стол «Инновационные экотехнологии: вызов современности»
11.10 - 12.30 Образовательно-познавательный квест «Секрет Эковолны» (Бизнес- энергия, КГТУ, Республика Татарстан)
12.30 - 13.00 «Цели устойчивого развития ООН: региональное измерение для России» (МГИМО)
13.00 - 14.00
• Презентация катамарана на солнечных модулях, знакомство с
устройством
• «Водный дрон-эколог» и «дрон-патрульный»: демонстрация
разработок от компании Аиралаб Рус города Тольятти
• «Солнечный гольф-кар» — демонстрация разработки от команды
Togliatti Solar Team и института Машиностроения ТГУ
с 14.00 Прогулка на солнечном катамаране (по предварительной записи)
Гонка самодельных судов от команды ТГУ Togliatti Solar Team (мастер-
класс для детей)
15.00 Закрытие фестиваля, торжественный старт экспедиции «Эковолна»
(от Балтийского до Каспийского моря)

Место проведения: яхт-клуб «Дружба»
Адрес: г. Тольятти, Комсомольское шоссе, д.38
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