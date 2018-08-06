Уникальный катамаран на солнечных модулях прибудет в Тольятти

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Первый российский катамаран, работающий на электродвигателях и солнечных батареях, будет представлен на научно-техническом фестивале «Эковолна», который пройдет 7 августа 2018 года в яхт-клубе «Дружба» города Тольятти. Организационный комитет экспедиции представит уникальную разработку российских инженеров – катамаран, работающий на электродвигателях и солнечных модулях, а также расскажет об экспедиции, которая проходит в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты Маринет Национальной технологической инициативы.Программа:10.30 Регистрация участников фестиваля11.00 Открытие научно-технического фестиваля «Эковолна»11.10 - 12.30 Круглый стол «Инновационные экотехнологии: вызов современности»11.10 - 12.30 Образовательно-познавательный квест «Секрет Эковолны» (Бизнес- энергия, КГТУ, Республика Татарстан)12.30 - 13.00 «Цели устойчивого развития ООН: региональное измерение для России» (МГИМО)13.00 - 14.00• Презентация катамарана на солнечных модулях, знакомство сустройством• «Водный дрон-эколог» и «дрон-патрульный»: демонстрацияразработок от компании Аиралаб Рус города Тольятти• «Солнечный гольф-кар» — демонстрация разработки от командыTogliatti Solar Team и института Машиностроения ТГУс 14.00 Прогулка на солнечном катамаране (по предварительной записи)Гонка самодельных судов от команды ТГУ Togliatti Solar Team (мастер-класс для детей)15.00 Закрытие фестиваля, торжественный старт экспедиции «Эковолна»(от Балтийского до Каспийского моря)Место проведения: яхт-клуб «Дружба»Адрес: г. Тольятти, Комсомольское шоссе, д.38