У тольяттинцев спросят мнение по поводу ограничения движения большегрузов по М-5 в дневное время

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В среду, 8 августа, во время рабочей поездки в Тольятти жители города и депутаты Тольяттинской гордумы обратились к главе региона Дмитрию Азарову по поводу состояния трассы М-5.На 974-м км трассы М-5 в Тольятти сегодня строится транспортная развязка. В связи с этим с июля 2018 года до 3 квартала 2019 года там было введено ограничение движения большегрузного транспорта массой свыше 3,5 т.Большегрузам запретили проезжать по участку трассы от Сызрани до Жигулевска ежедневно с 06:30 до 08:30 и с 15:30 до 18:30, на участке от Жигулевска до Зеленовки с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00. Но это создало горожанам определенные неудобства. "Многие выезжают к Волге и оказываются в пробках в дневное время, когда идут большегрузы", — отметил депутат Тольяттинской гордумы Виталий Климашевский на встрече с главой региона.По словам Дмитрия Азарова, вчера, 7 августа, по этому вопросу прошло совещание с участием управления федеральных дорог: "Мы приняли предварительное решение о введении новых ограничений. Понятно, что людей больше всего беспокоят пробки на плотине и подъездных путях в дневное время, когда они едут на работу и с работы. Сейчас отрабатывается вариант, по которому в дневное время тольяттинцы могли бы перемещаться на личном транспорте через плотину достаточно комфортно. Большегрузы в таком случае будут проходить в ночное время — с 22:00 до 07:00".Глава региона попросил тольяттинских депутатов узнать у жителей, устраивает ли их такой вариант. Если да, то решение о дневном запрете движения большегрузов может быть принято в сжатые сроки, пишет Волга Ньюс.