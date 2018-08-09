У тольяттинцев спросят мнение по поводу ограничения движения большегрузов по М-5 в дневное время
9 августа 2018 10:59
96
В среду, 8 августа, во время рабочей поездки в Тольятти жители города и депутаты Тольяттинской гордумы обратились к главе региона Дмитрию Азарову по поводу состояния трассы М-5.
На 974-м км трассы М-5 в Тольятти сегодня строится транспортная развязка. В связи с этим с июля 2018 года до 3 квартала 2019 года там было введено ограничение движения большегрузного транспорта массой свыше 3,5 т.
Большегрузам запретили проезжать по участку трассы от Сызрани до Жигулевска ежедневно с 06:30 до 08:30 и с 15:30 до 18:30, на участке от Жигулевска до Зеленовки с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00. Но это создало горожанам определенные неудобства. "Многие выезжают к Волге и оказываются в пробках в дневное время, когда идут большегрузы", — отметил депутат Тольяттинской гордумы Виталий Климашевский на встрече с главой региона.
По словам Дмитрия Азарова, вчера, 7 августа, по этому вопросу прошло совещание с участием управления федеральных дорог: "Мы приняли предварительное решение о введении новых ограничений. Понятно, что людей больше всего беспокоят пробки на плотине и подъездных путях в дневное время, когда они едут на работу и с работы. Сейчас отрабатывается вариант, по которому в дневное время тольяттинцы могли бы перемещаться на личном транспорте через плотину достаточно комфортно. Большегрузы в таком случае будут проходить в ночное время — с 22:00 до 07:00".
Глава региона попросил тольяттинских депутатов узнать у жителей, устраивает ли их такой вариант. Если да, то решение о дневном запрете движения большегрузов может быть принято в сжатые сроки, пишет Волга Ньюс.
Добавить комментарий
Комментарии
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
68
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1076
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1615
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1692
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1954
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1352
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1341
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1842
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2126
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2231
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4139
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4351
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4395
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
4101
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3768
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4492
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3890
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4363
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
4023
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4260
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4113
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
3880
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3291
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3818
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11986
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4433
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3393
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
3001
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3496
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
4083
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
293
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
746
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
631
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1195
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
962
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1005
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1602
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1584
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3274
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2359
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3502
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
794
Мероприятия