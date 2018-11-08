У инкассаторов Тольятти не нашли офисной инфраструктуры, а нашли 5 затопленных помещений
8 ноября 2018 13:51
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Суд поставил точку в споре участка инкассации №8 Самарского областного управления инкассации и регионального минимущества.
Инкассаторы в лице РОСИНКАС Центробанка РФ обратились в Самарский областной суд с административным иском об исключении их тольяттинской недвижимости из перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость для целей налогообложения (перечень утвержден осенью 2017 года приказом МИО).
Как считает истец, вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположено спорное здание, не предполагает размещение на нем офисных зданий делового, административного, коммерческого назначения. Следовательно, «включение указанного объекта недвижимости в перечень незаконно возлагает на административного истца обязанность по уплате налога на имущество юридических лиц по повышенной налоговой ставке, что влечет нарушение его прав и законных интересов».
Суд с этими доводами согласился. Для включения здания участка инкассации №8 в указанный перечень необходимо, чтобы не менее 20% общей площади здания было отведено под офисы или сопутствующую офисную инфраструктуру. В июле 2018 года осмотр здания участка №8 произвели специалисты ГКУ «Региональный центр недвижимости». Установлено, что в здании располагаются комнаты для приема пищи и отдыха, склады, комнаты охраны, раздевалки, санузлы, архив, учебный класс и серверная (при этом площадь архива и серверной составляет менее 20% от общей площади здания). Пять помещений на 1-м этаже вообще затоплены. В общем, платить по повышенной ставке там не за что, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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