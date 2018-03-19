Тольяттинцы сказали нет лесной дороге
19 марта 2018 12:39
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Тольяттинцы более чем 60% голосов выступили против строительства лесной дороги от Автозаводского до Центрального района, сообщил сегодня глава города Сергей Анташев.
Руководитель муниципалитета на аппаратном совещании в администрации рассказал о предварительных итогах волеизъявления жителей по актуальным городским вопросам. Так, в голосовании по лесной дороге приняло участие около 150,2 тысячи человек или 27,5 процента избирателей. 90,3 тысячи голосов или 60,1 процента всех проголосовавших высказались против такой магистрали. 51,8 тысячи человек, посетивших избирательные участки, все же хотели бы ее видеть.
Жители же Комсомольского района поддержали строительство дороги по улице Механизаторов от Громовой до Чайкиной. Из 16 тысяч проголосовавших «За» выступили 51,5 процента избирателей.
Ситуацию с волеизъявлением по расположению «Немов-Центра» Сергей Анташев отметил как непонятную. Участие в судьбе этого проекта приняли около 85,6 тысячи человек или 25,2 процента избирателей. Вариант рядом с ДКИТ поддержали 33,9 тысячи проголосовавших, место за Дворцом спорта «Волгарь» — почти 42 тысячи. При очевидном, казалось бы, перевесе последнего, это размещение набрало лишь менее 49 процентов вместо требующейся половины плюс один голос. Как быть с такими результатами, глава города планирует решать вместе с депутатами городской думы, пишет daytlt.ru.
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