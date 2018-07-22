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Новости /  Новости Тольятти  

Тольяттинцы проплыли по улице на надувном матрасе

22 июля 2018 10:35
333
Тольяттинцы проплыли по улице на надувном матрасе
По словам очевидцев, молодые люди прикрепили на свое средство передвижения номер.

Кадры были сняты на улице Льва Толстого субботу, 21 июля, после ливня, который прошел Тольятти. В этот день многие автомобилисты оставили свои машины прямо в воде на улице и ушли домой пешком, поскольку двигаться на транспорте было невозможно. Напомним, в Самаре дождь затопил даже торговые центры. Кроме того, по сведениям синптиков, в Самарской области 21 июля был перекрыт абсолютный суточный минимум осадков.

Жители Тольятти решили проблему передвижения по затопленным улицам по-своему. Они прицепили на надувной матрас номер - и поплыли по улице Льва Толстого.

Видео можно посмотреть здесь.
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