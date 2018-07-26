Тольяттинцы хотят покрасить новый легкоатлетический манеж в серый цвет
26 июля 2018 10:29
106
В течение месяца шло голосование за то, каким будет новый спорткмплекс.
Спорткомплекс планируется построить в Автозаводском районе на территории стадиона «Торпедо».
Сейчас объект находится на этапе проектирования. Поэтому было принято решение заранее выяснить предпочтения жителей относительно цветового решения фасада. Им было предложено выбрать один из трех вариантов оформления фасада будущего легкоатлетического манежа.
Не раз от тольяттинцев было слышно о том, что город выглядит серым и в новых строящихся зданиях хорошо бы использовать более яркие краски. Однако даже получив возможность самим выбрать цвета нового комплекса, голосовавшие выбрали серый вариант.
В голосовании, состоявшемся на портале «ВМЕСТЕ», большинство (58%) проголосовало за решение фасада в сдержанной серой гамме. На втором месте (23%) вариант оформления легкоатлетического манежа в желтом цвете. Чуть меньше голосов (20%) набрал другой яркий вариант цветового решения – в оранжевых тонах, пишет ТЛТ.ру.
Легкоатлетический манеж будет включать круговую овальную дорожку длиной 200 метров, беговую разминочную зону, дорожку для спринтерского бега длиной 60 метров, сектор для толкания ядра с защитным ограждением, сектор для прыжков в высоту, сектор для прыжков в длину и тройного прыжка, а также сектор для прыжков с шестом. На продольной стороне сооружения предусмотрены трибуны на 400 зрителей с возможностью использования подтрибунного пространства и отдельными местами для инвалидов.
Добавить комментарий
Комментарии
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1057
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1583
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1680
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1938
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1342
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1327
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1827
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2116
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2203
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4125
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4340
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4383
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
3966
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3755
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4479
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3878
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4346
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
4000
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4233
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4100
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
3863
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3273
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3805
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11962
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4416
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3377
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2988
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3485
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
4069
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
3528
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
146
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
343
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
807
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
621
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
652
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
823
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1283
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1222
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2938
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2002
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3165
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
474
Мероприятия