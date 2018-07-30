Тольяттинцев приглашают принять участие в открытие архитектурно-ландшафтной композиции «Звёзды космоса»

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Одна из звезд будет посвящена нашему земляку, лётчику-космонавту Герою России Михаилу Корниенко, который начал свой путь в космос со службы в милиции.По инициативе Администрации города, Общественного Совета женщин при городской Администрации, благотворительного фонда «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» и Общественного совета при Управлении МВД России по г.Тольятти сотрудники тольяттинского гарнизона полиции и общественники приняли участие в реализации социально значимого проекта: «Самара – космическая столица России. Станция – Тольятти». Целью проекта является организация и проведение работ по благоустройству одного из скверов Автограда, а также создание архитектурно-ландшафтной композиции «Звезды космоса».Общественный совет при УМВД России по городу Тольятти – участник данного проекта, принял решение установить «Звезду летчику – космонавту Михаилу Корниенко». Выбор кандидатуры космонавта Корниенко для установки именной звезды не случаен. Михаил Борисович, наш земляк, единственный космонавт, который, начинал свой космический путь с должности сотрудника милиции еще в СССР.Общественниками была проведена большая подготовительная работа, которая подошла к завершению.1 августа в 15.00 часов на бульваре Космонавтов в городе Тольятти состоится торжественное открытие аллеи «Звезды космоса», в которой примет участие Герой России летчик-космонавт Михаил Корниенко, сообщает облМВД.