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Тольяттинцев приглашают принять участие в открытие архитектурно-ландшафтной композиции «Звёзды космоса»

30 июля 2018 10:23
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Тольяттинцев приглашают принять участие в открытие архитектурно-ландшафтной композиции «Звёзды космоса»
В нем примет участие Герой России летчик-космонавт Михаил Корниенко.

Одна из звезд будет посвящена нашему земляку, лётчику-космонавту Герою России Михаилу Корниенко, который начал свой путь в космос со службы в милиции.

По инициативе Администрации города, Общественного Совета женщин при городской Администрации, благотворительного фонда «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» и Общественного совета при Управлении МВД России по г.Тольятти сотрудники тольяттинского гарнизона полиции и общественники приняли участие в реализации социально значимого проекта: «Самара – космическая столица России. Станция – Тольятти». Целью проекта является организация и проведение работ по благоустройству одного из скверов Автограда, а также создание архитектурно-ландшафтной композиции «Звезды космоса».

Общественный совет при УМВД России по городу Тольятти – участник данного проекта, принял решение установить «Звезду летчику – космонавту Михаилу Корниенко». Выбор кандидатуры космонавта Корниенко для установки именной звезды не случаен. Михаил Борисович, наш земляк, единственный космонавт, который, начинал свой космический путь с должности сотрудника милиции еще в СССР.

Общественниками была проведена большая подготовительная работа, которая подошла к завершению.

1 августа в 15.00 часов на бульваре Космонавтов в городе Тольятти состоится торжественное открытие аллеи «Звезды космоса», в которой примет участие Герой России летчик-космонавт Михаил Корниенко, сообщает облМВД.
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