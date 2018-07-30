Тольяттинцев приглашают принять участие в открытие архитектурно-ландшафтной композиции «Звёзды космоса»
30 июля 2018 10:23
96
Одна из звезд будет посвящена нашему земляку, лётчику-космонавту Герою России Михаилу Корниенко, который начал свой путь в космос со службы в милиции.
По инициативе Администрации города, Общественного Совета женщин при городской Администрации, благотворительного фонда «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» и Общественного совета при Управлении МВД России по г.Тольятти сотрудники тольяттинского гарнизона полиции и общественники приняли участие в реализации социально значимого проекта: «Самара – космическая столица России. Станция – Тольятти». Целью проекта является организация и проведение работ по благоустройству одного из скверов Автограда, а также создание архитектурно-ландшафтной композиции «Звезды космоса».
Общественный совет при УМВД России по городу Тольятти – участник данного проекта, принял решение установить «Звезду летчику – космонавту Михаилу Корниенко». Выбор кандидатуры космонавта Корниенко для установки именной звезды не случаен. Михаил Борисович, наш земляк, единственный космонавт, который, начинал свой космический путь с должности сотрудника милиции еще в СССР.
Общественниками была проведена большая подготовительная работа, которая подошла к завершению.
1 августа в 15.00 часов на бульваре Космонавтов в городе Тольятти состоится торжественное открытие аллеи «Звезды космоса», в которой примет участие Герой России летчик-космонавт Михаил Корниенко, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1058
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1592
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1683
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1942
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1345
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1327
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1829
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2119
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2215
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4128
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4342
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4386
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
3999
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3758
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4484
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3880
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4351
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
4005
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4242
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4103
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
3866
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3276
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3807
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11968
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4422
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3382
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2991
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3488
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
4073
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
3530
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
425
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
453
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
936
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
722
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
753
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
917
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1384
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1325
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3042
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2115
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3263
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
572
Мероприятия
В воскресенье мастер-классы по изготовлению дворовых конструкций из дерева пройдут в Красноглинском районе
На "Самара Арене" для болельщиков матча "Крыльев Советов" - ЦСКА подготовили развлекательную программу