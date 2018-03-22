Тольяттинцев приглашают к участию в фестивале «Не стареют душой ветераны»
22 марта 2018 12:02
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30 апреля в МАУ ДКИТ пройдет ежегодный городской Фестиваль художественной самодеятельности ветеранов войны и труда «Не стареют душой ветераны», посвященный празднованию 73-ей годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».
Фестиваль пройдет в 2 этапа: отборочный тур и городской гала- концерт.
• Для участников Фестиваля Комсомольского района отборочный тур состоится в МБУК ДЦ «Русич» (ул. Носова, 10) 18 апреля 2018г. с 12-00 часов;
• Для участников Фестиваля Центрального района отборочный тур состоится в МАУ КДЦ «Буревестник» (ул. К. Маркса, 27) 25 апреля 2018 г. с 10:00 часов;
• Для участников Фестиваля Автозаводского района отборочный тур состоится в МАУ ДКИТ (ул. Юбилейная, д.8, малый зал) 16 апреля 2018г. с 12:00 часов.
Гала - концерт состоится в большом зале МАУ ДКИТ 30 апреля 2018 года, начало в 14.00 часов. В концерте примут участие творческие коллективы, солисты и исполнители - победители отборочного тура Фестиваля, на котором состоится награждение и вручение памятных призов и подарков.
Заявки на участие принимаются до 14 апреля (включительно).
Номинации Фестиваля:
«Моя мелодия» (солист, вокал);
«Содружество» (вокальный ансамбль, дуэты, трио);
«Образ» (литературное творчество);
«Хоровод созвучий» (инструментальное исполнительство).
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