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Новости /  Новости Тольятти  

Тольяттинский госуниверситет вошел в группу лидеров среди опорных университетов

28 ноября 2018 12:13
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Тольяттинский госуниверситет вошел в группу лидеров среди опорных университетов
В 2018 году ТГУ показав высокую динамику развития.

Министерство науки и высшего образования РФ сообщило об итогах анализа результативности реализации программ развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов РФ.
По решению Совета по реализации программ развития опорных университетов, Тольяттинский государственный университет вошел в группу вузов-лидеров, работа которых оценена наиболее высоко. При этом университет за 1,5 года участия в программе сделал скачок в своем развитии, переместившись из третьей группы вузов (с финансированием в 10 млн рублей в 2017 году) в первую – с размером федеральной субсидии 63,96 млн рублей в 2018 году. Советом приято решение о разделении опорных университетов на 3 группы, отличающиеся объемом субсидии, выделяемой на реализацию их программ развития в 2018 году.

«Мы выстроили достаточно эффективную систему управления программой развития и сосредоточились именно на тех проектах, которые приводят к системному изменению во всем университете. Благодаря этому, мы сумели сделать рывок и подняться из третьей группы в первую. Я знаю, что есть вузы, которые поднялись из третьей группы во вторую, и они этим очень гордятся. Поэтому то, что мы проскочили вторую и поднялись в первую, на самом деле исключительная ситуация и еще больший повод для гордости за весь наш университет. Это выдающееся достижение всего коллектива ТГУ. Нас заметили и оценили наши усилия и результаты на уровне Министерства и Совета. Мы и сами видим, что университет стал быстрее развиваться и меняться к лучшему», – комментирует ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал.

В 2018 году ТГУ, показав высокую динамику развития, вошел в первую из трех групп опорных университетов (топ-10 из 33 вузов) демонстрирующих высокую эффективность реализации программ развития. При этом Тольяттинский госуниверситет обогнал ряд вузов, первоначально отнесенных к первой и второй группам в рамках первого конкурса и к первой группе в рамках второго конкурса опорных университетов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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