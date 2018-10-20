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Тольяттинский дворец культуры решил не менять зонирование площадки, а перекроить ПЗЗ под себя

20 октября 2018 11:18
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Тольяттинский дворец культуры решил не менять зонирование площадки, а перекроить ПЗЗ под себя
Предложения заинтересованным лицам разрешено присылать до конца октября.

В Тольятти расширят перечень объектов капитального строительства, которые можно размещать в зоне делового, общественного и коммерческого значения (Ц-1). С такой инициативой обратилось МАУ Дворец культуры, искусства и творчества.

Дворец культуры находится на ул. Юбилейной, 8. Согласно Правилам землепользования и застройки Тольятти, эта территория относится к зоне Ц-1. Там допустимо возводить банки, офисы, гостиницы, общежития, но виду деятельности дворца культуры эта зона не соответствует.

Обычно в таких ситуациях застройщики инициируют изменение зонирование на отдельно взятом участке. Дворец культуры же пошел дальше и предложил внести изменения в ПЗЗ, дополнив перечень разрешенных объектов в зоне Ц-1 музеями, выставочными залами, художественными галереями, кинотеатрами, библиотеками, театрами, филармониями и планетариями. Соответственно, такие изменения распространятся на все городские участки в зоне Ц-1, а не только на территорию дворца культуры. Постановление опубликовано 18 октября. Предложения заинтересованным лицам разрешено присылать до конца октября, пишет СО ОНЛАЙН.


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