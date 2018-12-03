Тольяттинские правоохранители провели для школьников зарядку с чемпионкой Олимпийских игр

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В Тольятти совместно с сотрудниками полиции и Общественным советом при территориальном отделе внутренних дел прошла зарядка с гандболисткой, капитаном национальной сборной России, заслуженным мастером спорта России, Чемпионкой Олимпийских игр 2016 года, серебряным призёром летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Ириной Близновой.Мероприятие прошло в 93 школе города Тольятти. На зарядку были приглашены учащееся старших классов. После совместной спортивной разминки ребята пообщались с чемпионкой, задали ей интересующие вопросы, провели автограф-сессию и смогли получить полезные знания о необходимости физического развития, здорового образа жизни и об особенностях профессионального спорта.Член Общественного совета при УМВД России по г.Тольятти Денис Радченко отметил: «Акция направлена на популяризацию занятий физической культурой и спортом, поддержку детского спорта. Основной формат акции — это уроки физкультуры и мастер-классы для детей от великих спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы».