Тольяттинская «Химическая компания» лишилась 721 кубометра метила
30 августа 2018 09:18
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Сообщение в полицию о краже поступило в конце августа 2018 года, хотя период совершения преступления датирован более ранним временем — с апреля 2017 года по январь 2018 года. Хищение совершено в промзоне Тольятти, на улице Новозаводской, 2А, где расположены складские помещения «Химической компании». Отсюда было украдено 721,32 кубометра метилового спирта. Ущерб подсчитывается, но уже ясно, что его сумма превысит 1 млн руб., поэтому по факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Санкция статьи — до 10 лет колонии, пишет СО ОНЛАЙН.
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