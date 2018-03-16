Тольятти впервые провел Фестиваль счастья

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В марте в тольяттинском универсальном спорткомплексе «Олимп» прошло уникальное по своему масштабу мероприятие – «Фестиваль счастья».Тольяттинцы и гости города побывали в стране радости, мира и добра. В этот день для посетителей были организованы интерактивные площадки, выставки, мастер-классы, концерты, грандиозный танцевальный флешмоб «Солнышко» и многое другое. Отметим, что данное событие состоялось впервые благодаря поддержке городских властей и участию представителей ведущих учреждений культуры, образования, соцобеспечения, спорта и национальных культурных центров.Не осталась в стороне и поддержала данный проект администрация Дворца культуры, искусства и творчества, делегировав на фестиваль свою большую и очень дружную творческую команду. На протяжении 3-х часов настроение горожанам поднимали коллективы «Креатив», «Феерия», «Ритм планеты», «Кредо», «Шанчак», «Идель», «Купалинка», «Party-фон» и другие.В качестве почетных гостей первый городской «Фестиваль счастья» посетили министр образования и науки Самарской области Владимир Пылёв, глава Тольятти Сергей Анташев, председатель городской Думы Дмитрий Микель и Заслуженный мастер спорта РФ, двукратный Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин, сообщает ДКИТ.