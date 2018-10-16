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Новости /  Новости Тольятти  

Театр Наций представит в Тольятти два спектакля

16 октября 2018 09:33
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Театр Наций представят в Тольятти два спектакля
На них побывают дети, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

3 и 4 ноября при поддержке СИБУРа в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» на сцене Драматического театра "Колесо" (Самарская область, г.Тольятти, ул.Ленинградская, д. 31) состоятся гастроли Государственного театра наций. Будут показаны два спектакля "Осторожно, эльфы!" и "Наше всё… Нодар Думбадзе". На спектакли будут приглашены представители муниципальных учреждений, волонтеры и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

"Осторожно, эльфы!" - интерактивный спектакль для детей с элементами театра теней от лауреатов "Золотой маски" Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова. Юные зрители станут участниками расследования дела о пропавшей девочке. Чтобы разгадать тайну ее исчезновения, найти все улики и допросить свидетелей специалистам-эльфологам потребуется помощь зрителей-детективов, которые выступят в роли поисковой группы.

Автор инсценировки, режиссер, хореограф и исполнитель – Георгий Иобадзе, дебютирует в собственном моноспектакле "Наше всё… Нодар Думбадзе", основанном на знаменитом романе грузинского писателя Нодара Думбадзе "Я, бабушка, Илико и Илларион". Роман о довоенной жизни грузинского села, увиденной глазами мальчика Зурико. В спектакле звучат народные грузинские песни.
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