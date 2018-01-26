Студентов Тольяттинской консерватории переведут в другие образовательные учреждения

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В холле главного корпуса всех встречали хлебом с солью, угощали блинами и медовухой, предлагали погадать на будущее.
День студента по русским традициям: В ПВГУС с размахом отпраздновали День российского студенчества
27 января 2018 года с 07:00 до 16:30.
Во время лыжного марафона «Сокольи Горы» временно ограничат движение по автомобильной дороге на кладбище «Лесное»
В декабре прошлого года в вечернее время в Чапаевске злоумышленник отобрал сумку у местной жительницы 1977 года рождения. В этот момент мимо проходил Михаил, который, увидев лежащую на снегу женщину, помог ей встать, расспросил о случившемся и сообщил в Д
Житель Чапаевска помог полицейским задержать грабителя
В рамках мероприятия железнодорожники напомнили родителям школьников о том, что необходимо не только обучать своих детей правилам безопасности, но и самим не нарушать их.
На КбшЖД стартовала акция «Безопасная магистраль» для родителей самарских школьников
Фантастическая история о неожиданном решении проблемы перенаселения планеты: норвежские ученые придумывают технологию по уменьшению людей, благодаря которой через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным.
Любителей кинематографа приглашают в ЦРК «Художественный» на премьеру фильма режиссёра Александра Пэйна «Короче»
Посвященную Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В Самаре «Молодежка ОНФ» проведет всероссийскую акцию «Открытка памяти»
Награждение победителей прошло 25 января, в Татьянин день, в московском Историческом парке «Россия – моя история» ВДНХ.
Школьница из Новокуйбышевска победила в конкурсе «проектов будущего» от Академии «Просвещение»
Самарец отобрал у мужчины банковскую карту и снял с нее деньги Преступник случайно узнал пин-код в баре.
Самарец отобрал у мужчины банковскую карту и снял с нее деньги
сегодня  Пятница, 26 января, 15:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -14 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/01:
USD 55.93
-0.46
EUR 69.46
0.01
Искать
Новости /  Новости Тольятти  

Студентов Тольяттинской консерватории переведут в другие образовательные учреждения

26 января 2018 11:52
158
Студентов Тольяттинской консерватории переведут в другие образовательные учреждения
У учреждения снова возникли проблемы с предоставлением образовательных услуг.

19 января Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приостановила действие лицензии образовательного учреждения. В связи с этим администрация города издала постановление о наделении ректора муниципального бюджетного образовательного учреждения "Тольяттинская консерватория" полномочиями по обеспечению перевода учащихся в другие образовательные учреждения.

Контроль за проведением мероприятий по переводу студентов возложен на департамент культуры города, пишет СитиТраффик.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 19 июля 2017
Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
10:35 / Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
680
  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1176
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1368
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1458
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1002
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1017
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1484
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1828
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1854
  • 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3829
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3936
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3981
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября.  Новости Тольятти
3432
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3453
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4083
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3498
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3980
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3650
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3812
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3703
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита.  Новости Тольятти
3478
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2986
  • 7 сентября 2014
Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
 В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3479
Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
 С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11538
Храм Православного института открылся в Тольятти
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
 Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4017
В России почтят память погибшего состава
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
 Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3060
  • 6 сентября 2014
Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
 В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2662
В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
 Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3211
В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
 В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3727
Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
 Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
3218


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1493
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
487
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
469
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6739
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2468
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9405
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3252
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1897
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2333
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2209
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1860
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3470
Весь список

Мероприятия
В Самаре «Молодежка ОНФ» проведет всероссийскую акцию «Открытка памяти»
Самарские школьники примут участие в Чемпионате по чтению вслух
Приглашаем всех на лыжный марафон «Сокольи горы»
Весь список
Популярное
за сегодня

Сегодня в самарскую школу ученик пронес пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре

299

На ул. Чернореченской в Самаре водитель сбил девочку и уехал

294

Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160

242
за неделю

21 января скоропостижно скончался режиссер самарского драмтеатра Вячеслав Гвоздков

2911

Соблюдая православные традиции: Дмитрий Азаров "окунулся в иордань на реке Самара"

2842
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда