Студентов Тольяттинской консерватории переведут в другие образовательные учреждения
26 января 2018 11:52
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19 января Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приостановила действие лицензии образовательного учреждения. В связи с этим администрация города издала постановление о наделении ректора муниципального бюджетного образовательного учреждения "Тольяттинская консерватория" полномочиями по обеспечению перевода учащихся в другие образовательные учреждения.
Контроль за проведением мероприятий по переводу студентов возложен на департамент культуры города, пишет СитиТраффик.
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