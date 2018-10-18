Спикером городской думы Тольятти стал единоросс Николай Остудин
18 октября 2018 13:51
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Депутаты городской думы Тольятти нового созыва сегодня избрали спикера. После долгих переговоров и торгов им стал представитель «Единой России» Николай Остудин. Это произошло несмотря на то, что на выборах в городской парламент победу одержала КПРФ. Коммунистам отошли 17 мандатов из 35, «медведям» же досталось всего 13 мест в думе, остальные кресла поделили «эсеры» и либерал-демократы
Напомним, выбрать спикера с первого раза на заседании, 5 октября, тольяттинцам не удалось, поскольку на место председателя своего кандидата выдвинули и коммунисты, и единороссы, но ни одному из них не удалось набрать необходимого количества голосов. Не смогли депутаты решить это и со второго раза. В результате сегодня, 18 октября, дума собралась третий раз на продолжение все того же заседания, но и здесь потребовался перерыв на час.
Только после этого голосование состоялось. Причем в бюллетень для голосования была внесена лишь один кандидат — единоросс, представитель АвтоВАЗа Николай Остудин, коммунисты больше не пытались выдвинуть своего коллегу Юрия Сачкова. В итоге за г-на Остудина проголосовало 27 человек из 35 присутствовавших, остальные 8 бюллетеней оказались испорченными, пишет СО ОНЛАЙН.
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