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Новости /  Новости Тольятти  

Предварительный вариант стратегии развития Тольятти привел к бурным дискуссиям

16 июля 2018 11:35
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Предварительный вариант стратегии развития Тольятти привел к бурным дискуссиям
В процессе работы экспертных групп участники вносили свои корректировки в предварительный вариант стратегического плана.

13 июля в технопарке «Жигулевская долина» состоялась муниципальная сессия по разработке стратегии социально-экономического развития Тольятти на период до 2030 года.

Она стала завершающей в серии аналогичных мероприятий, проведенных в течение июня и первой декады июля в Самарской области и организованных правительством региона. В работе сессии приняли участие представители областного правительства, горадминистрации, депутаты ГосДумы, областного и городского парламентов, а также представители муниципальных учреждений, сектора образования, здравоохранения и бизнеса.

Глава Тольятти Сергей Анташев рассказал присутствующим о результатах работы предыдущей сессии, которая прошла в начале апреля, и обозначил главные этапы дальнейшей разработки стратегии развития города.

«Большинство активных горожан, принявших участие в апрельской сессии, присутствуют на сегодняшнем мероприятии и готовы продолжать продуктивно работать над созданием стратегии социально-экономического развития Тольятти на период до 2030 года. Особенно ценным является участие представителей профессиональных сообществ в качестве экспертов, имеющих обоснованную позицию по различным аспектам развития территории», — отметил глава города.

Разработчики из РАНХиГС представили предварительный вариант стратегии, который явился в дальнейшем предметом живого обсуждения в пяти экспертных группах. Обсуждения велись по следующим приоритетным направлениям развития города:

— «Социальная сфера и человеческий капитал»
— «Промышленность и предпринимательство»
— «Градостроительство, городская среда и инфраструктура»
— «Экология и устойчивое развитие»
— «Управление развитием».

В процессе работы экспертных групп участники вносили свои корректировки в предварительный вариант стратегического плана. Так, например, в группе по экологии эксперты засомневались в правильности формулировки некоторых пунктов, неподкрепленных реальными цифрами и фактами. Бурную дискуссию, например, вызвал пункт, где говорилось о сокращении к 2030 году количества выбросов и сточных вод на 30%. Неоднозначную реакцию вызвал пункт о запрете на пластиковую продукцию. Здесь, по мнению большинства экспертов экологической группы, нужно вносить инициативу в Госудуму для пересмотра законодательства, а не пытаться повлиять на предпринимателей, выпускающих пластиковую тару, пишет ТЛТ.ру.
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