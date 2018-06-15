По требованию прокуратуры расторгнут трудовой договор с руководителем управления физической культуры и спорта администрации Тольятти

Прокуратурой города Тольятти проведена проверка исполнения законодательства о муниципальной службе в администрации городского округа Тольятти.Установлено, что 02.02.2015 на высшую должность муниципальной службы руководителя управления физической культуры и спорта администрации г. Тольятти назначен Александр Герунов, который не соответствовал предъявляемым квалификационным требованиям о наличии не менее пяти лет стажа (опыта) работы по специальности.По результатам проверки в адрес главы г.о. Тольятти прокурором города 10.05.2018 внесено представление об устранении нарушений закона с требованием о расторжении трудового договора с Геруновым.По результатам рассмотрения представления прокурора распоряжением главы г.о. Тольятти от 01.06.2018 трудовой договор с Геруновым расторгнут, сообщает ведомство.