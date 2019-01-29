Пионеры Тольятти создадут интерактивную экскурсию по маршрутам военных событий

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ТГДМОО «Пионеры Тольятти» реализует проект: «Земля, опаленная войной. Глазами детей…!», направленный на увековечивание памяти о событиях 1941 – 1945 гг. и формирование патриотических чувств у школьников.В рамках проекта состоится конкурс «Все для фронта, все для победы!» на лучшую интерактивную экскурсию по местам Самарской области, где трудились работники тыла в годы Великой Отечественной войны. По итогам финала определятся 15 победителей, которые будут награждены поездкой в Республику Беларусь. Там, во время посещения памятных и мемориальных мест, ребята станут настоящими блогерами и поделятся своими заметками в группе «Пионеры Тольятти» в «ВКонтакте». Также в завершении поездки состоится встреча активистов детских объединений Беларуси и Тольятти, на которой ребята смогут узнать: «А как осуществляется общественная деятельность в другой стране?»В результате пионеры соберут: информацию, факты, описания подвигов, имена героев, заметки со своими личными переживаниями - на основании которых создадут интерактивную экскурсию по маршрутам военных событий «Здесь была война». Этой экскурсией они поделятся со своими сверстниками, и дети будут помнить всегда…