Пионеры Тольятти создадут интерактивную экскурсию по маршрутам военных событий
29 января 2019 11:14
102
ТГДМОО «Пионеры Тольятти» реализует проект: «Земля, опаленная войной. Глазами детей…!», направленный на увековечивание памяти о событиях 1941 – 1945 гг. и формирование патриотических чувств у школьников.
В рамках проекта состоится конкурс «Все для фронта, все для победы!» на лучшую интерактивную экскурсию по местам Самарской области, где трудились работники тыла в годы Великой Отечественной войны. По итогам финала определятся 15 победителей, которые будут награждены поездкой в Республику Беларусь. Там, во время посещения памятных и мемориальных мест, ребята станут настоящими блогерами и поделятся своими заметками в группе «Пионеры Тольятти» в «ВКонтакте». Также в завершении поездки состоится встреча активистов детских объединений Беларуси и Тольятти, на которой ребята смогут узнать: «А как осуществляется общественная деятельность в другой стране?»
В результате пионеры соберут: информацию, факты, описания подвигов, имена героев, заметки со своими личными переживаниями - на основании которых создадут интерактивную экскурсию по маршрутам военных событий «Здесь была война». Этой экскурсией они поделятся со своими сверстниками, и дети будут помнить всегда…
Добавить комментарий
Комментарии
- 23 января 2019
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
289
- 23 ноября 2018
Детей учат основам программирования. Образование
391
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
629
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
400
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1382
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1922
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1947
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2220
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1587
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1557
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
2084
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2394
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2534
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4456
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4578
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4675
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
7350
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
4057
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4743
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4148
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4638
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
4279
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4528
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4373
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
4098
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3490
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
4118
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
12316
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4696
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3622
Видео
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
344
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
485
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
459
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
857
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1066
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1271
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1836
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1617
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1898
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2269
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2490
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3729
Мероприятия