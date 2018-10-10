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Парламентский кризис в Тольятти: Новая дума опять ушла на перерыв, спикера нет

10 октября 2018 13:49
107
Парламентский кризис в Тольятти: Новая дума опять ушла на перерыв, спикера нет
Заседание продолжится в понедельник, 15 октября.

Депутаты думы Тольятти нового созыва приняли решение снова объявить перерыв в своем первом заседании. Оно продолжится в понедельник, 15 октября, в 14.00. Причиной переноса стала очевидная невозможность избрать председателя, без которого невозможно завершить пленарку.

«Настрой однозначный на понедельник», — заметил ведущий заседание как самый пожилой депутат нового созыва единоросс Николай Остудин (на фото), вынося на голосование предложение об объявлении перерыва, которое сделал коммунист Юрий Сачков. В итоге за это решение проголосовало большинство депутатов. Единодушие в данном случае, очевидно, проявили единороссы и коммунисты. Три депутата (по всей видимости, справороссы) голосовали против, два (скорее всего, либерал-демократы) воздержались.

Как уже сообщало «СО» ОНЛАЙН», первая планерка началась утром 5 октября, но решить ключевой вопрос — об избрании председателя, без которого заседание не может быть завершено, городской парламент так и не смог. Коммунисты, которых оказалось 17 из 35 депутатов, настаивали на кандидатуре Юрия Сачкова, единороссы (их выбрано 13) — Николая Остудина. Оставшихся голосов эсеров и либерал-демократов оказалось недостаточным, чтобы перевесить вопрос в ту или иную сторону. Между тем, для избрания спикера требуется минимум две трети голосов.

Этот момент коммунисты могли бы легко обойти, если бы у них была возможность изменить регламент. Раньше для этого достаточно было простого большинства голосов, однако 1 октября дума предыдущего созыва собралась и изменила регламент так, что для изменения этого документа теперь требуется две трети голосов. О неправомерности этого заседания депутаты заявили и сегодня в думе. В самом начале они сообщили, что до сих пор на вопрос об изменении регламента не поступило заключения прокуратуры. Теперь это заключение ждут к заседанию 15 октября.
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