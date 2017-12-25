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ПВГУС – единственный в Тольятти вуз, который получил на 2018 год бюджетные места на экономические специальности

25 декабря 2017 10:49
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ПВГУС – единственный в Тольятти вуз, который получил на 2018 год бюджетные места на экономические специальности.
1 февраля 2018 года в Поволжском государственном университете сервиса вновь стартует приемная кампания. Ее первая волна.

Примечательно, что в 2018 году ПВГУС станет единственным вузом в городе, который будет набирать студентов на бюджетные места на экономические специальности.
- Университет на 2018/19 учебный год ПВГУС получил 282 бюджетных места, - говорит директор департамента по работе с абитуриентами Артем Вечканов.- Мы стали единственным вузом города, которому выделены бюджетные места на направление подготовки 38.03.01 Экономика, как по очной, так и по заочной формам обучения.

Стать студентом вуза могут выпускники колледжей, техникумов и вузов из любого региона России. Вступительные испытания сдаются в виде компьютерного тестирования в университете!

Поволжский государственный университет сервиса – крупнейший вуз Поволжского региона, реализующий многоуровневую подготовку по следующим специальностям и направлениям подготовки: среднее профессиональное образование, бакалавриат/специалитет, магистратура, аспирантура.

При приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по заочной форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг прием документов осуществляется в два периода.
Для первого периода в феврале 2017 года правилами приема установлены следующие сроки:
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 1 февраля;
б) срок завершения приема документов, от абитуриентов, имеющих дипломы среднего профессионального или высшего образования, – 9 февраля;
в) срок завершения приема документов от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ – 16 февраля.
Познакомиться с университетом ближе можно будет на Дне открытых дверей, который пройдет 18 февраля 2018года. Начало в 12 часов. Здесь абитуриентам представят практические экспресс мастер–классы, экономической, технической и творческой специфики, которые познакомят гостей мероприятия с будущими профессиями.
- Все мастер–классы проводятся студентами и профессорско-преподавательским составом университета, - поясняет Артем Сергеевич. - Конечно, мастер–классы не дадут вам однозначного ответа, но помогут увидеть множество возможностей, которые у вас есть, примерить на себя разные варианты профессий и определиться с выбором вашего будущего. Мечтайте, не ставьте себе барьеры, учитесь достигать поставленных целей
Также для знакомства со специальностям и направлениям подготовки ПВГУС представляет абитуриентам афишу специализированных мероприятий на 2017/18 учебный год, и справочник абитуриента (подробнее можно узнать и скачать на официальном сайте tolgas.ru). Как только не знаете, что выбрать или сомневаетесь в чем-то, жмите на кнопки «Профориентатор» или «Калькулятор ЕГЭ» - моделируйте ваше будущее: анализируйте полученные результаты, пытайтесь почувствовать, что вам нравится больше.

Все интересующие вопросы, связанные с правилами приема в высшее учебное заведение на специальности среднего профессионального образования и направления подготовки высшего образования можно по телефону: 8 (8482) 22-22-83.

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