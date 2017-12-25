ПВГУС – единственный в Тольятти вуз, который получил на 2018 год бюджетные места на экономические специальности
25 декабря 2017 10:49
137
Примечательно, что в 2018 году ПВГУС станет единственным вузом в городе, который будет набирать студентов на бюджетные места на экономические специальности.
- Университет на 2018/19 учебный год ПВГУС получил 282 бюджетных места, - говорит директор департамента по работе с абитуриентами Артем Вечканов.- Мы стали единственным вузом города, которому выделены бюджетные места на направление подготовки 38.03.01 Экономика, как по очной, так и по заочной формам обучения.
Стать студентом вуза могут выпускники колледжей, техникумов и вузов из любого региона России. Вступительные испытания сдаются в виде компьютерного тестирования в университете!
Поволжский государственный университет сервиса – крупнейший вуз Поволжского региона, реализующий многоуровневую подготовку по следующим специальностям и направлениям подготовки: среднее профессиональное образование, бакалавриат/специалитет, магистратура, аспирантура.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по заочной форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг прием документов осуществляется в два периода.
Для первого периода в феврале 2017 года правилами приема установлены следующие сроки:
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 1 февраля;
б) срок завершения приема документов, от абитуриентов, имеющих дипломы среднего профессионального или высшего образования, – 9 февраля;
в) срок завершения приема документов от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ – 16 февраля.
Познакомиться с университетом ближе можно будет на Дне открытых дверей, который пройдет 18 февраля 2018года. Начало в 12 часов. Здесь абитуриентам представят практические экспресс мастер–классы, экономической, технической и творческой специфики, которые познакомят гостей мероприятия с будущими профессиями.
- Все мастер–классы проводятся студентами и профессорско-преподавательским составом университета, - поясняет Артем Сергеевич. - Конечно, мастер–классы не дадут вам однозначного ответа, но помогут увидеть множество возможностей, которые у вас есть, примерить на себя разные варианты профессий и определиться с выбором вашего будущего. Мечтайте, не ставьте себе барьеры, учитесь достигать поставленных целей
Также для знакомства со специальностям и направлениям подготовки ПВГУС представляет абитуриентам афишу специализированных мероприятий на 2017/18 учебный год, и справочник абитуриента (подробнее можно узнать и скачать на официальном сайте tolgas.ru). Как только не знаете, что выбрать или сомневаетесь в чем-то, жмите на кнопки «Профориентатор» или «Калькулятор ЕГЭ» - моделируйте ваше будущее: анализируйте полученные результаты, пытайтесь почувствовать, что вам нравится больше.
Все интересующие вопросы, связанные с правилами приема в высшее учебное заведение на специальности среднего профессионального образования и направления подготовки высшего образования можно по телефону: 8 (8482) 22-22-83.
Добавить комментарий
Комментарии
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
622
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1121
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1309
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1356
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
953
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
975
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1442
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1790
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1797
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3755
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3860
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3906
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
3369
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3411
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4010
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3429
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3916
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3612
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3740
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3633
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
3400
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2941
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3424
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11472
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3947
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3011
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2617
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3172
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3675
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
3179
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5807
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2147
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9095
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2762
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10719
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3153
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2755
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1737
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2123
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2019
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1683
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3323
Мероприятия