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Открытые купели на Крещение обустроят в Тольятти

17 января 2019 13:36
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Открытые купели на Крещение обустроят в Тольятти
В последние шесть лет погодные условия не позволяли оборудовать иордани в Тольятти на открытой воде.

В предстоящую субботу, 19 января, отмечается большой православный праздник Крещение Господне. Верующие люди считают, что в этот день вода во всех водоемах имеет исцеляющую силу. Для желающих окунуться в иордань в Тольятти будет оборудовано три купели. Две из них, по решению администрации города, будут расположены на открытом водоеме на территории Итальянского пляжа. Еще одна купель по традиции будет организована в парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова.
В последние шесть лет погодные условия не позволяли оборудовать иордани в Тольятти на открытой воде, но этот год стал исключением.

По сообщению директора МКУ Центр гражданской защитыТольятти Андрея Дербенева, в этом году ледовое покрытие вблизи Тольятти однородное и достигает толщины до 30 сантиметров, что является допустимым показателем для выхода групп людей.

На акватории Волги вблизи Итальянского пляжа на глубине 1,5 метров будет построено две купели с деревянным дном и ограждениями. Также предусмотрена установка двух палаток для переодевания. Сотрудники полиции и МЧС предупреждают, что движение людей будет строго организованным. Единовременно на лед будет допускаться не более 35 человек. Вместе с желающими окунуться к купели сможет пройти только один сопровождающий.

Основные праздничные мероприятия - водосвятный молебен и погружение в иордань начнутся с 22:00 18 января. Полиция, спасатели и медики будут дежурить на территории Итальянского пляжа вплоть до 16:00 19 января.
Под стоянку личного транспорта будут отведены обочины с двух сторон по ходу движения Лесопаркового шоссе, расстановка транспортных средств будет регламентирована временными дорожными знаками. Сотрудники полиции рекомендуют не оставлять в автомобилях личные ценные вещи без присмотра. Кроме того, под запретом распитие спиртных напитков.

В качестве альтернативы у верующих будет возможность окунуться в оборудованную иордань на территории Паркового комплекса истории техники им. Сахарова. Там освящение воды состоится 18 января в 20:00, окунуться в прорубь можно будет до 01:00, а также с 12.30 до 17:00 19 января. На месте предусмотрены теплые палатки для молебна и переодевания, биотуалеты, а также горячий чай и выпечка. Организационный сбор составит 100 рублей, дети до 14 лет -бесплатно.
Кроме того, на безвозмездной основе окунуться в купели можно будет во всех православных храмах города. Напомним, что по мнению служителей церкви, крещенские купания это всего лишь дань народным традициям, некое дополнение к церковным таинствам, сообщает администрация Тольятти.

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