Открытые купели на Крещение обустроят в Тольятти
17 января 2019 13:36
58
В предстоящую субботу, 19 января, отмечается большой православный праздник Крещение Господне. Верующие люди считают, что в этот день вода во всех водоемах имеет исцеляющую силу. Для желающих окунуться в иордань в Тольятти будет оборудовано три купели. Две из них, по решению администрации города, будут расположены на открытом водоеме на территории Итальянского пляжа. Еще одна купель по традиции будет организована в парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова.
В последние шесть лет погодные условия не позволяли оборудовать иордани в Тольятти на открытой воде, но этот год стал исключением.
По сообщению директора МКУ Центр гражданской защитыТольятти Андрея Дербенева, в этом году ледовое покрытие вблизи Тольятти однородное и достигает толщины до 30 сантиметров, что является допустимым показателем для выхода групп людей.
На акватории Волги вблизи Итальянского пляжа на глубине 1,5 метров будет построено две купели с деревянным дном и ограждениями. Также предусмотрена установка двух палаток для переодевания. Сотрудники полиции и МЧС предупреждают, что движение людей будет строго организованным. Единовременно на лед будет допускаться не более 35 человек. Вместе с желающими окунуться к купели сможет пройти только один сопровождающий.
Основные праздничные мероприятия - водосвятный молебен и погружение в иордань начнутся с 22:00 18 января. Полиция, спасатели и медики будут дежурить на территории Итальянского пляжа вплоть до 16:00 19 января.
Под стоянку личного транспорта будут отведены обочины с двух сторон по ходу движения Лесопаркового шоссе, расстановка транспортных средств будет регламентирована временными дорожными знаками. Сотрудники полиции рекомендуют не оставлять в автомобилях личные ценные вещи без присмотра. Кроме того, под запретом распитие спиртных напитков.
В качестве альтернативы у верующих будет возможность окунуться в оборудованную иордань на территории Паркового комплекса истории техники им. Сахарова. Там освящение воды состоится 18 января в 20:00, окунуться в прорубь можно будет до 01:00, а также с 12.30 до 17:00 19 января. На месте предусмотрены теплые палатки для молебна и переодевания, биотуалеты, а также горячий чай и выпечка. Организационный сбор составит 100 рублей, дети до 14 лет -бесплатно.
Кроме того, на безвозмездной основе окунуться в купели можно будет во всех православных храмах города. Напомним, что по мнению служителей церкви, крещенские купания это всего лишь дань народным традициям, некое дополнение к церковным таинствам, сообщает администрация Тольятти.
Добавить комментарий
Комментарии
- 23 ноября 2018
Детей учат основам программирования. Образование
356
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
602
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
367
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1346
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1890
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1926
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2198
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1568
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1538
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
2053
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2372
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2493
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4426
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4556
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4648
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
7039
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
4023
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4713
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4115
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4617
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
4248
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4496
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4350
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
4068
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3460
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
4087
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
12285
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4666
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3591
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
3218
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
553
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
731
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
936
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
840
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1129
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
753
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1536
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1337
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1687
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2061
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2260
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3484
Мероприятия