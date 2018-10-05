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ОНФ добивается объективной оценки экологической обстановки на территории бывшего завода «Фосфор» в Тольятти

5 октября 2018 11:56
83
ОНФ добивается объективной оценки экологической обстановки на территории бывшего завода «Фосфор» в Тольятти
Отсутствие объективной информации вызывает беспокойство у жителей Автограда.

Эксперты Общероссийского народного фронта в Самарской области добиваются проведения независимой экологической экспертизы заброшенной территории бывшего завода «Фосфор» в Тольятти с целью получить объективную оценку экологической опасности загрязнения воздуха и почвы различными ядами и отходами производства химического предприятия.

«Бывший завод «Фосфор» – это площадка, на которой сегодня работают нескольких предприятий, но значительная часть территории завода находится в заброшенном состоянии. Об экологической опасности бывшего производства, остановленного в 2007 г., уже много писали, общественность не раз поднимала тему. Кроме экологической опасности для Тольятти завод несет целый шлейф проблем, связанных с тем, что земля, на которой находится заброшенное предприятие, находится в федеральной собственности. Этот аргумент используют местные власти, откладывая совместный рейд общественности, представителей администрации города и надзорных органов на опасную территорию, чтобы провести замеры и пробы земли, удобренной различными ядами и отходами химического производства, для независимой экологической экспертизы», – рассказал активист Народного фронта, лауреат конкурса ОНФ «Правда и справедливость» Федор Быстров.

Он пояснил, что жителей Тольятти беспокоит информация, появившаяся летом в интернете, о повышенном радиационном фоне на «Фосфоре». Вскоре в одном из городских изданий появился репортаж об аварии на производстве в 1990-е гг. и о новых замерах на месте излучения. По мнению автора, прибор показывает значительное превышение допустимой нормы. Однако, когда на «Фосфор» приезжают чиновники администрации Тольятти, представители Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды и министерства лесного хозяйства области, они не обнаруживают повышенной радиации.

Активист ОНФ уточнил: «Счетчик зафиксировал локальное излучение на одном из этажей здания. Но огромная проблема в том, что территория не огорожена, никак не охраняется, там промышляют так называемые черные металлурги, которые разбирают остатки заводских конструкций, и металл из этого цеха может оказаться у кого-нибудь в гараже, на даче или в пункте приема металлолома».

Член регионального штаба ОНФ Валерий Барсук считает, что отсутствие объективной информации вызывает беспокойство у жителей Тольятти, поэтому общественность настаивает на независимой экологической экспертизе, открытом и честном информировании населения об экологической обстановке в целом и радиационном фоне в частности на территории бывшего завода «Фосфор».

«Эксперты ОНФ намерены обратиться к губернатору для того, чтобы он взял под личный контроль проведение объективной проверки экологической безопасности территории бывшего завода. В свою очередь руководство муниципалитета должно позаботиться об ограничении свободного доступа на территорию опасного цеха до получения окончательных результатов проверки», – выразил позицию общественников Барсук.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Владимир Марин напомнил, что на недавней региональной конференции Движения с участием губернатора Самарской области Дмитрия Азарова эксперты ОНФ поднимали тему необходимости доработки территориальной схемы обращения с отходами в части создания современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Губернатор дал поручение создать рабочую группу с представителями профильных ведомств.

Ситуация остается на контроле экспертов ОНФ.
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