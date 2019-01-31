Началась организация строительной площадки для легкоатлетического манежа в Тольятти

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В Тольятти началась подготовка к строительству легкоатлетического манежа. В данный момент выполняется организация строительной площадки.Объект «Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в г.о. Тольятти» возводится в рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2020 годы» на средства областного бюджета. Манеж будет располагаться по адресу: Самарская область, г.о. Тольятти, Автозаводской район, ул. Революционная, 80 (территория стадиона «Торпедо»).Заказчиком-застройщиком является государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства». Проектная документация разработана ГУП СО институт «ТеррНИИгражданпроект». Генподрядчиком выступает ООО «СамараСтройАльянс». Работы должны быть завершены до 31.12.2020.Легкоатлетический манеж будет состоять из крытого одноэтажного зала с трибунами для зрителей и трехэтажной административно-хозяйственной пристройки. Под трехэтажной частью располагается подвал с инженерными помещениями и коммуникациями. Основной объем одноэтажной крытой легкоатлетической арены будет включать в себя беговые дорожки; секторы для прыжков, метания диска, толкания ядра. С продольной стороны арены расположится трибуна на 350 мест, 4 из которых предусмотрены для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и будут размещены в непосредственной близости от входа в зал. Также на трибуне отдельно от мест для зрителей выделена судейская ложа на 16 мест, сообщает пресс-служба облправительства.