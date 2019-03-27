Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 27 марта, 11:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/03:
USD 64.17
-0.33
EUR 72.58
-0.34
Искать
Новости /  Новости Тольятти  

На базе тольяттинского ОМОНа прошло мероприятие, посвященное Дню Росгвардии

27 марта 2019 11:26
50
На базе тольяттинского ОМОНа прошло мероприятие, посвященное Дню Росгвардии
В рамках празднования Дня Росгвардии управление ведомства по Самарской области подготовило для сотрудников ведущих СМИ региона тематический марафон.

Журналистам, поделившимся на команды, предложили попробовать себя в роли росгвардейцев, выполнив несколько «специальных заданий».

Акция проходила в пункте постоянной дислокации тольяттинского ОМОН. Гости должны были «обезвредить» условную гранату в костюме инженера-взрывотехника, оказать первую медицинскую помощь «раненому» партнеру по команде и на носилках доставить его в безопасное место, после чего, высадившись из специального автомобиля «Тигр» и построившись в боевой порядок, провести штурм здания, захваченного «преступниками». Все команды сопровождали профессиональные инструкторы спецподразделения, которые попутно делились с корреспондентами секретами своего мастерства.

Команды, набравшие наибольшее количество баллов, были отмечены благодарностями, но все без исключения получили памятные сувениры. По окончании марафона журналистов ждала полевая кухня и горячий чай, сдобренные традиционным росгвардейским гостеприимством и радушием.
«Цель сегодняшнего мероприятия – не просто в очередной раз продемонстрировать коллегам уникальные возможности наших специальных подразделений, - отметил начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор Александр Эсауленко. - Мы ставили перед собой задачу помочь журналистам, что называется, на себе прочувствовать всю специфику службы в мобильном отряде особого назначения. Вне всяких сомнений, это поможет им лучше понять, чем сегодня живет Росгвардия. Наши сотрудники всегда готовы к нештатным ситуациям. Возможно, сегодняшний опыт пригодится нашим друзьям при написании статей и подготовке телевизионных сюжетов».

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 23 января 2019
Активисты ОНФ откроют
13:36 / Активисты ОНФ откроют "Класс Доброты" в школе №93 Тольятти
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
406
  • 23 ноября 2018
В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс» Детей учат основам программирования.
11:11 /  В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс»
Детей учат основам программирования. Образование
480
  • 17 августа 2018
10:15 /  Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
699
  • 6 августа 2018
Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
20:09 / Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
 Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался  Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
472
  • 19 июля 2017
Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
10:35 / Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1470
  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
2006
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
2025
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2300
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1697
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1628
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
2165
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2546
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2613
  • 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4539
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4661
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4759
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября.  Новости Тольятти
8579
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
4234
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4900
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4232
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4730
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
4360
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4619
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4460
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита.  Новости Тольятти
4167
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3572
  • 7 сентября 2014
Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
 В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
4214
Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
 С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
12425
Храм Православного института открылся в Тольятти
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
 Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4791
В России почтят память погибшего состава
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
 Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3720


Видео
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4639
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
496
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
784
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
748
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
1204
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
919
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
287
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
944
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
998
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1963
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2228
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1332
Весь список

Мероприятия
Всемирный день театра в Самаре: афиша мероприятий
Общественный совет при УМВД Тольятти присоединился к акции «Возродим библиотеку!»
Названы лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральная муза - 2018»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные