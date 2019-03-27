На базе тольяттинского ОМОНа прошло мероприятие, посвященное Дню Росгвардии

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Журналистам, поделившимся на команды, предложили попробовать себя в роли росгвардейцев, выполнив несколько «специальных заданий».Акция проходила в пункте постоянной дислокации тольяттинского ОМОН. Гости должны были «обезвредить» условную гранату в костюме инженера-взрывотехника, оказать первую медицинскую помощь «раненому» партнеру по команде и на носилках доставить его в безопасное место, после чего, высадившись из специального автомобиля «Тигр» и построившись в боевой порядок, провести штурм здания, захваченного «преступниками». Все команды сопровождали профессиональные инструкторы спецподразделения, которые попутно делились с корреспондентами секретами своего мастерства.Команды, набравшие наибольшее количество баллов, были отмечены благодарностями, но все без исключения получили памятные сувениры. По окончании марафона журналистов ждала полевая кухня и горячий чай, сдобренные традиционным росгвардейским гостеприимством и радушием.«Цель сегодняшнего мероприятия – не просто в очередной раз продемонстрировать коллегам уникальные возможности наших специальных подразделений, - отметил начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор Александр Эсауленко. - Мы ставили перед собой задачу помочь журналистам, что называется, на себе прочувствовать всю специфику службы в мобильном отряде особого назначения. Вне всяких сомнений, это поможет им лучше понять, чем сегодня живет Росгвардия. Наши сотрудники всегда готовы к нештатным ситуациям. Возможно, сегодняшний опыт пригодится нашим друзьям при написании статей и подготовке телевизионных сюжетов».