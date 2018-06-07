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Новости /  Новости Тольятти  

Молодежный оркестр из Тольятти выиграл грант на 2 млн рублей

7 июня 2018 11:44
Молодежный оркестр из Тольятти выиграл грант на 2 млн руб.
Оркестр представит свой проект-победитель на фестивале «Классика OPEN FEST».

Тольяттинский Молодежный симфонический оркестр Поволжья выиграл грант Президента РФ. Об этом сообщила заместитель главы Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова. По словам Юлии Ефимовны, речь идет о сумме свыше 2 млн рублей.

Как стало известно TLTgorod, конкурс был масштабным, в нем принимали участие более 9 тысяч проектов. Из них лучшими были признаны более 1,5 тысяч, в том числе, проект «Музыка без границ» Молодежного симфонического оркестра из Тольятти.
По словам Юлии Банновой, партнерами проекта выступают Тольяттинская филармония и Тольяттинский музыкальный колледж.

Оркестр представит свой проект-победитель на фестивале «Классика OPEN FEST», который пройдет в Тольятти с 11 по 25 августа. На этом мероприятии оркестр будет состоять из 80-и музыкантов, в том числе, исполнителей из стран СНГ, ОАЭ, Сирии. Молодые тольятинцы покажут программу, в которую войдут произведения великих русских композиторов и мировой классики.

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